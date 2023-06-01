【恋恋 -櫻- 海瀬蒼羽】 2026年10月 発売予定 価格：9,900円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

恋恋より、2026年10月に発売予定の1/6スケールフィギュア「恋恋 -櫻- 海瀬蒼羽」。こちらはイラストレーターのうるりひ氏が描く「海瀬蒼羽はキミだけのモノになりたい」に登場する「海瀬蒼羽」を立体化したものだ。

今回は、この海瀬蒼羽の水着姿がフィギュアで再現されている。片手を頭の後ろに回しつつ、もう片方の手でピースサインを決めているポーズや、光沢感のあるブルーの水着、柔らかなボディラインが目を引く作品に仕上げられている。

フィギュアの素材はPVCとABSで、全高は約270mmだ

やや青みがかって見えるショートボブに、青い瞳という組み合わせが印象的な、こちらの海瀬蒼羽。目の下には小さく涙ボクロが表現されているほか、耳にもイヤリングが付けられているなど、細部までしっかりと作り込まれている。

白い歯を見せながら、穏やかな笑みを浮かべた表情はどこか余裕を感じさせる。いろいろな角度から眺めていると、角度によって異なる表情が楽しめるところも面白い。手元に置いて、いつまでも見つめていたくなるような魅力がある。

少し微笑むような表情が魅力的だ

肌の質感表現にも注目！

付属の「髪差分パーツ（ポニーテール）」に差し替えることもできる

海瀬蒼羽が身につけている水着は、身体にぴったりフィットした競泳スタイルのデザインだ。胸元や腰回りのラインが立体的に造形されており、美しさがより際立って見える。ブルーの光沢塗装によって素材感が強調されている点も特徴だ。

よく見ると、胸元にはワンポイントのマークが配置されており、シンプルながらもアクセントになっている。右手には黒色の手袋を装着しており、こちらは指先まで丁寧に作り込まれているほか、手袋特有のシワ表現までしっかり再現されている。

水着部分は光沢のある素材感になっている

ボディラインの表現も見事だ

手には黒色の手袋をはめている

腰回りは水着の密着感とボディラインの両方が楽しめるポイントだ。ホワイトのラインが加わることで全体のデザインにメリハリが生まれている。脚部にはロングソックスを履いているほか、台座にはキャラクター名の「Aoba Umise」がプリントされている。

腰から太ももにかけての造形も美しい

素肌が艶めかしい

台座には名前がプリントされている

こちらの「恋恋 -櫻- 海瀬蒼羽」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示されている開発中サンプルだ。発売は2026年10月の予定で、すでに予約も受付中である。気になる人は、ぜひ店頭で実物をチェックしてみてほしい。

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(C)うるりひ