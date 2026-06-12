スーパーの裏でヤニ吸うふたり、キャスト出演特番ABEMA無料放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、新作夏アニメ『スーパーの裏でヤニ吸うふたり』の特別番組「『スーパーの裏でヤニ吸うふたり』特別番組〜ABEMAの特番で語り合うさんにん〜」を７月４日（土）夜８時30分より独占無料放送する。
TVアニメ「スーパーの裏でヤニ吸うふたり」は、月刊「ビッグガンガン」（スクウェア・エニックス）にて連載中の地主による漫画を原作とした日常系ヒューマンドラマ作品。仕事に疲れた中年サラリーマン・佐々木と彼が通うスーパーで働くミステリアスな女性・田山が店の裏でタバコを吸いながら言葉を交わすひとときを描く。日常の中にある大人の少し不思議なつながりを丁寧に描いた“二面性シガレットストーリー”として多くの読者の共感を集め、「次にくるマンガ大賞 2022」Webマンガ部門にて１位、単行本は累計部数300万部を突破。2026年７月より待望のTVアニメ放送も決定しており、アニメーションとして描かれる２人のやり取りにも注目が集まっている。
このたびABEMAにて独占無料放送が決定した特別番組「『スーパーの裏でヤニ吸うふたり』特別番組〜ABEMAの特番で語り合うさんにん〜」には、佐藤拓也（佐々木役）、星希成奏（山田/田山役）、高橋伸也（鈴木役）らメインキャスト陣が出演し、７月９日（木）からの地上波放送に向け、作品やキャラクターの魅力を徹底解説。また作品にちなみ“ココアシガレット”を片手にテーマトークを展開するトーク企画も実施。
また、本特番の放送を記念したプレゼントキャンペーンも実施決定。TVアニメ「スーパーの裏でヤニ吸うふたり」公式X（@yanisuu_anime）、ABEMAアニメ公式X (@Anime_ABEMA)をフォローし、７月４日（土）にABEMAアニメ公式Xより投稿される本キャンペーン投稿を７月11日（土）中までにリポストした方から抽選で１名に本特番の出演キャストサイン入りポスターをプレゼント。
なおABEMAでは、地上波放送に先駆け『スーパーの裏でヤニ吸うふたり』ABEMA限定先行配信版を配信中。特番の放送を記念し、特番直前の７月４日（土）午後５時30分より全12話の無料一挙放送も決定。
(C)地主／SQUARE ENIX・「ヤニすう」製作委員会
TVアニメ「スーパーの裏でヤニ吸うふたり」は、月刊「ビッグガンガン」（スクウェア・エニックス）にて連載中の地主による漫画を原作とした日常系ヒューマンドラマ作品。仕事に疲れた中年サラリーマン・佐々木と彼が通うスーパーで働くミステリアスな女性・田山が店の裏でタバコを吸いながら言葉を交わすひとときを描く。日常の中にある大人の少し不思議なつながりを丁寧に描いた“二面性シガレットストーリー”として多くの読者の共感を集め、「次にくるマンガ大賞 2022」Webマンガ部門にて１位、単行本は累計部数300万部を突破。2026年７月より待望のTVアニメ放送も決定しており、アニメーションとして描かれる２人のやり取りにも注目が集まっている。
また、本特番の放送を記念したプレゼントキャンペーンも実施決定。TVアニメ「スーパーの裏でヤニ吸うふたり」公式X（@yanisuu_anime）、ABEMAアニメ公式X (@Anime_ABEMA)をフォローし、７月４日（土）にABEMAアニメ公式Xより投稿される本キャンペーン投稿を７月11日（土）中までにリポストした方から抽選で１名に本特番の出演キャストサイン入りポスターをプレゼント。
なおABEMAでは、地上波放送に先駆け『スーパーの裏でヤニ吸うふたり』ABEMA限定先行配信版を配信中。特番の放送を記念し、特番直前の７月４日（土）午後５時30分より全12話の無料一挙放送も決定。
(C)地主／SQUARE ENIX・「ヤニすう」製作委員会