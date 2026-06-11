現在、販売を中止している「皇居財布」について、試験的なインターネット抽選販売の実施が発表されました。

皇居の東御苑内大手売店で販売されていた、がま口付き財布や長財布などの財布類については、SNS上などで「皇居財布」と呼ばれ、「パワースポットで縁起が良い」などと話題になり、財布を求めて開園前におよそ1000人の行列ができるほど人気が過熱。

職員による対応が困難になったことなどから、2025年12月下旬から販売を中止していましたが、公益財団法人菊葉文化協会は、2026年6月から、正式な販売再開に向け、ネット抽選による販売を試験的に行うと発表しました。

行列を防ぐために行われるネット抽選販売は、菊葉文化協会のホームページで申し込みを受け付け、当選した人が大手売店を訪れて購入する形式です。

販売される財布は、がま口付き財布（最多7色）、長財布（最多9色）、クロコ長財布（最多7色）、カラー小銭入れ（最多9色）の全4種（最多32色）で、応募できるのは月に一度、1点のみです。

例えば、最初に行われる7月引き渡し分の試行販売の抽選申し込みは6月12日から20日までで、7月中に売店に取りに来られる週を選んで応募すると、6月末日までに抽選結果が通知されるということです。

この際、オンライン決済は行われず、当選者に送付された二次元コードを売店で提示して購入します。また、支払いは現金またはクレジットカードが利用できるということです。