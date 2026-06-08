「色んな話が飛び交っていますが…」“空白の左シャドー”を託される切り札となるか？ 三笘薫&南野拓実不在で24歳アタッカーに巡ってきた好機【日本代表】
北中米ワールドカップに臨む日本代表について、大きな話題のひとつになっているのが、“空白の左シャドー”をどうするか。南野拓実に続き、三笘薫が負傷し、２人を招集できない状況となり、その話題が一気にクローズアップされた。
そのなかで虎視眈々と主役の座を狙っているのが鈴木唯人だ。５月初旬の右鎖骨骨折で一時はW杯メンバー入りも「不透明」と報じられたが、懸命のリハビリを経て事前キャンプ地のモンテレイに入ると「フィジカル的に100%」の状態になった。
モンテレイでの練習４日目（６月６日＝日本時間７日）、囲み取材に応じたこのアタッカーは「思ったよりも良い感覚」と手応えを語りつつ、“空白の左シャドー”について言及した。
「シャドーの部分では色んな話が飛び交っていますが、僕自身プレイヤーとしてはすごくチャンス。ワールドカップで力を示せば、もっと色んな景色が見えてくると思って。良い舞台にしたいし、やれる自信はあるので、思い切ってプレーしたいです」
練習を見る限り、優れた推進力と滑らかなターンは健在だ。
「僕自身はライン間で受けてクリエイトするところが特徴なので、特別オランダだからというわけではなく、そうした強みを出していければいいかなと思います」
“空白の左シャドー”を託される切り札となるか。24歳の鈴木が、ワールドカップで自身の価値を証明しようとしている。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】日本代表のアイスランド戦出場22選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点はサッカー界に大貢献した37歳。大苦戦で攻撃陣は厳しい評価に…
そのなかで虎視眈々と主役の座を狙っているのが鈴木唯人だ。５月初旬の右鎖骨骨折で一時はW杯メンバー入りも「不透明」と報じられたが、懸命のリハビリを経て事前キャンプ地のモンテレイに入ると「フィジカル的に100%」の状態になった。
「シャドーの部分では色んな話が飛び交っていますが、僕自身プレイヤーとしてはすごくチャンス。ワールドカップで力を示せば、もっと色んな景色が見えてくると思って。良い舞台にしたいし、やれる自信はあるので、思い切ってプレーしたいです」
練習を見る限り、優れた推進力と滑らかなターンは健在だ。
「僕自身はライン間で受けてクリエイトするところが特徴なので、特別オランダだからというわけではなく、そうした強みを出していければいいかなと思います」
“空白の左シャドー”を託される切り札となるか。24歳の鈴木が、ワールドカップで自身の価値を証明しようとしている。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
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