足元から洗練されたスタイルへ。【プーマ】の新作スニーカーで日常を格上げ。快適な履き心地を体感しAmazonで販売中！
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バスケの躍動感を街履きに。機能美を追求した【プーマ】の定番スニーカーが、あなたの毎日を彩りAmazonで販売中！
初夏のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。5月27日(水)9時から6月2日(火)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
バスケットボールのスタイルから着想を得た、日常使いに最適な一足。通気性を高めるパーフォレーション加工や、クッション性に優れたインソールを採用し、快適な歩行をサポートする。環境に配慮した再生素材を積極的に取り入れ、スポーティかつミニマルなルックスで幅広いコーディネートに馴染む万能なアイテムだ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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つま先部分に施されたパーフォレーション加工が通気性を確保。長時間の着用でも蒸れにくく、快適な履き心地をキープできるため、アクティブな日常の足元に最適である。
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インソールにはクッション性に優れた素材を採用。足を踏み出すたびに柔らかな感触が得られ、安定感のある歩行をサポートする設計で、長距離の移動も疲れにくい。
グリップ力の高いラバーソールを搭載しており、濡れた路面や滑りやすい場所でもしっかりと地面を捉える。歩きやすさを追求した仕様で、毎日の外出を快適にする。
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アッパーやソールに再生素材を積極的に使用し、環境への配慮を両立。未来を見据えたサステナブルな取り組みと、洗練されたデザインを兼ね備えた一足となっている。
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