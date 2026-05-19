「男友だちはいないの…」アプリで出会った超ピュアな女性♡ しかし【初デート】で、まさかの悲劇が...！？

読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードをご紹介します。恋人がおらず、少し寂しい日々を送っていた僕は、友人の勧めでマッチングアプリを始めることに。そこで「男友だちがいない」と話す、ピュアな雰囲気の女性と出会います。しかし、その出会いにはまさかの結末が待っていたのです……。

恋人がいない日々から脱却！

僕は当時、恋人がおらず、少し寂しい大学生活を送っていました。キャンパスで幸せそうなカップルを見かけるたびに、ただうらやましく思っていたのです。 そんな僕を見かねた親しい友人が「登録してみろよ！」と、マッチングアプリを使うことを勧めてきました。最初は半信半疑でしたが、試しに登録してみることに。 すると驚いたことに、すぐにとても可愛らしい雰囲気の女性とマッチングしました。メッセージのやりとりのなかで、彼女は「ずっと女子校育ちで、男の子の友だちがひとりもいなくて……」と、恥ずかしそうに話してくれました。 その純粋そうな言葉に、僕はすっかり舞い上がってしまったのです。

いよいよ待ちに待った初デート

メッセージを毎日重ねるうちに、僕たちはすっかり意気投合。ついに直接会って、初デートをすることになりました。 待ちあわせ場所へ向かう僕の足取りは、これまでにないほど軽やかでした。実際に現れた彼女は、アプリの写真で見るよりもさらに魅力的で、清楚で可愛らしい雰囲気をまとっていました。 緊張で胸をバクバクさせながらも、僕は彼女を雰囲気のいいカフェへエスコート。会話のなかでも彼女は、時折恥ずかしそうにうつむいたり、僕の些細な話を真剣な目で聞いてくれたりと、まさに理想通りの反応を見せてくれました。 「こんな素敵な子が、僕と会ってくれるなんて……」僕はこの出会いを、運命のように感じていました。 しかしこのあと、僕の何気ない行動によって事態は一変してしまいます……！ 原案：Ray WEB編集部

ライター Ray WEB編集部