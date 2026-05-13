【イオン限定】ジョジョシリーズのキャラをプリントしたTシャツが登場！
『ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド』『ジョジョの奇妙な冒険 戦闘潮流』『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』のキャラクターをプリントしたTシャツが、イオン限定で5月15日（金）に発売される。
＞＞＞イオン限定ジョジョシリーズのTシャツをチェック！（写真19点）
『ジョジョの奇妙な冒険』は『週刊少年ジャンプ』1987年1・2合併号で連載を開始した、荒木飛呂彦原作の大人気漫画。
今回は、同作のアニメシリーズ『ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド』『ジョジョの奇妙な冒険 戦闘潮流』『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』のダブルフォーカス限定Ｔシャツを販売します。フロントかバックのいずれかに作品のキャラクターやモチーフが大胆にプリントされています。
ラインナップは、「ファントムブラッド」から「ジョナサン・ジョースター」と「ディオ・ブランドー」、「石仮面」の2種。「戦闘潮流」から「ジョセフ・ジョースター」と「シーザー・アントニオ・ツェペリ」、「柱の男たち」の2種。「スターダストクルセイダース」から、「空条承太郎」「イギー」「DIO」とメインキャラクターたちがデザインされたTシャツの4種だ。
ジョジョらしい派手でインパクト大のデザインを楽しもう。
＞＞＞イオン限定ジョジョシリーズのTシャツをチェック！（写真19点）
『ジョジョの奇妙な冒険』は『週刊少年ジャンプ』1987年1・2合併号で連載を開始した、荒木飛呂彦原作の大人気漫画。
今回は、同作のアニメシリーズ『ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド』『ジョジョの奇妙な冒険 戦闘潮流』『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』のダブルフォーカス限定Ｔシャツを販売します。フロントかバックのいずれかに作品のキャラクターやモチーフが大胆にプリントされています。
ジョジョらしい派手でインパクト大のデザインを楽しもう。
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