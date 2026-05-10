送電インフラを必要とせず利益も得ない住民が10年で2500億円以上のコスト負担を受けることになるのはおかしいとメリーランド州当局が異議を申し立て

送電インフラを必要とせず利益も得ない住民が10年で2500億円以上のコスト負担を受けることになるのはおかしいとメリーランド州当局が異議を申し立て