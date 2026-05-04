ドラ1中西が7回3安打の力投

■中日 7ー3 阪神（4日・バンテリンドーム）

セ・リーグ最下位の中日は4日、バンテリンドームで首位の阪神と対戦し、7-3で勝利。今季の阪神戦連敗を6で止めた。ドラフト1位ルーキー、中西聖輝投手（青学大）が7回3安打、3失点でプロ初勝利を挙げた。

中西は初回に安打と2四死球などで2死満塁のピンチを招くと、前川に右中間に走者一掃に3点二塁打を浴びて、先制を許した。しかし、2回以降は立ち直り、許した安打は3回に森下に許した左前打だけだった。

7回は1死から森下、リーグ“3冠”の佐藤を2者連続空振り三振で仕留めた。直後の打席で代打が送られて交代となったが、7回3安打、3失点の好投。9三振を奪い、112球の力投だった。

打線は初回に細川の4号3ランなどで一気に4点を奪って逆転。5回には石伊のソロ、7回には代打・阿部の2点ダメ押し打も飛び出し、リードを広げていった。中西を引き継ぎ、8回のマウンドは藤嶋、9回は齋藤が無失点で繋いだ。

中日は今季、阪神に対し開幕から6連敗を喫していたが、ルーキーの力投で今季初の阪神戦白星を飾った。（Full-Count編集部）