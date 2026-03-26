新幹線などの「指定席」を利用中、見知らぬ人物から「指定席を譲って」「席を交換して」などと言われて困惑した、という声がSNS上で度々話題になる。



【写真】「指定席でも譲るべき？」新幹線の車内で…JR東海の見解は？

新幹線の指定席の場合、「使用開始後の乗車券類を他人から譲り受ける行為」は旅客営業規則で禁止されており、たとえ相手が妊婦や子連れ、高齢者などであっても、指定席の交換や譲渡はNGだ。



こういった「指定席」に関するトラブルは「映画館」でも多く発生しているという。



先日、「連れと隣に座りたいから席をずれてもらえないか？と言われたが、販売開始すぐに購入した席なので譲るわけがない」という投稿がX（旧Twitter）で大きな注目を集めた。



これに対して、「相手が子連れやカップルなら譲るべき」「譲らないのは心が狭い」といった「譲れ派」の声も多く見受けられたが、つな（@Smcld2）さんはある恐ろしい理由から、「絶対に座席の交換はしない」と決めているという。



犯罪に巻き込まれたくない

「席を替わってくれと言うやつ、昔は図々しいと思いつつも替わってあげても良いと思ってた。でも交換した席で映画盗撮などの犯罪行為をされて、バレても座席の購入履歴から自分がやったことにされてしまうという話を聞いて、絶対座席の交換はしないと心に誓った」



＜つなさんのXの投稿より＞



つなさんにお話を聞いたところ、過去にXを通じて、安易な座席交換で犯罪行為に巻き込まれる可能性があることを知ったという。



459万以上表示され、8万以上のいいねがついたつなさんの投稿に、多くの反響が寄せられた。



購入時の「個人情報」でわかるから

「こういう危険があるとは！」



「カードとかで予約してたらすぐバレるもんな…」



「そもそも映画鑑賞中って、横向いて会話したりしないんだから＜仲間で横並び＞で座る必要がないよね。親子とかカップルなら事前に連番で買っとけよって話だし。私は＜両サイドに誰もいない状態＞で観たいから詰めて下さいとか言われても応じないよ」



「これ、飛行機であったわ。席にこだわりないけど（なんなら仕方なく選んだ席）保安上まずいだろうと思い、CAさんの立ち会いの下で交換した。僕が座ってるはずの席でテロ起こされたらたまったもんじゃないので」



利用規約違反の可能性も

なお、大手シネコンの利用規約には、「購入後の席の変更や払い戻し」や「座席の移動」が原則禁止されている。



そのため、例え悪意のない交換であっても、チケット規約に座席変更が禁止されている場合は規約違反となる。



また、もし席を交換した相手が「不正転売」等でチケットを購入していた場合、こちら側も「チケット不正転売禁止法」の罪に問われる可能性があるという。



こういったトラブルを防ぐため、座席等で相談がある場合は必ず「上映前」に「劇場スタッフまで申し出るように」と利用規約に記載されている。



リプライのなかには、アミューズメントパークの有料サービスでも同様のトラブルを経験したという声も見受けられた。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・はやかわ リュウ）