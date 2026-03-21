ダウン症のある高校生の娘がダンスで全米大会に…「親バカと思うのはもうやめる」と決意するまで

フリーアナウンサーの長谷部真奈見さんは、待望の第一子を産んだ直後に、「ダウン症」と知らされ、その事実を受け入れることができず、自死を考えるほど思いつめた時期もあった。

「こんなにも娘が大好きで大切なのに、出産当時なかなか受け入れることができなかった自分を娘に許してもらいたい」――そんな思いから、長谷部さんが覚悟をもって過去の自分と向き合うことで始まった本連載『私が「母」になるまで』。長谷部さんの母としての葛藤や思いが大きな反響を呼んでいる。

17歳になった娘さんは、現在ハワイの公立高校・通常クラスに通い、ダンスの大会に向けてレッスンに励んでいるという。前編では、娘さんが中学時代にハマった渋谷区の地域部活動で始めたダンスレッスンについて触れた。後編では、プロに教わるチャンスが子どもに与える意味など、今春からも始まる地域部活動について、長谷部さんの親としての経験をお伝えする。

※正式名はダウン症候群。染色体の突然変異によって起こり、通常、21番目の染色体が1本多くなっていることから「21トリソミー」とも呼ばれる。筋肉の緊張度が低く、多くの場合、知的な発達に遅れがある。心疾患などを伴うことも多いが、医療や療育、教育が進み、最近ではほとんどの人が普通に学校生活や社会生活を送っている（参考：日本ダウン症協会 ）。

以下より、長谷部さんの寄稿です。

娘のダンスの基礎を培ってくれた場所

今、娘がとても楽しみにしていて、日々の励み、大きな原動力となっていることがあります。それは、2026年の夏休みにアメリカ本土で開催されるあるダンス大会です。

娘が週末に通っているダンス教室「Studio808」はハワイで地元に根付いた25年以上の歴史のあるダンススタジオで、ジャスからヒップホップ、バレエまでさまざまなクラスがあります。このダンススタジオでは、通常のレッスンやコンサートに加え、年に何度かダンスコンペティション（大会）にも参加します。そのうちの一つに、良い成績をおさめると、2年に１度、ラスベガスで開催されるナショナル・ダンス・コンペティションに参加できる大会があり、娘が昨年から目標のひとつにしていたのが、この大会なのです。

「ダウン症のある娘がダンス大会に？」と思う方もいるかもしれません。でも、娘は中学時代からダンスに夢中になり、日常生活に欠かせないものになっています。そのきっかけをくれたのが、前編でも触れましたが、渋谷区内の公立中学校に通う生徒を対象にした「渋谷ユナイテッド」という地域クラブです。今日本では、部活動の地域移行が話題になっていますが、その走りの取り組みに娘は中学時代、参加することができたのです。

娘は、ダンスの振り付けを覚えるとき、自分自身の身体は動かさないまま、じっと見ているだけの時間をたっぷりと経てから、自分の中でリズムなどを咀嚼した後、突然、踊り出すというスタイルです。私からは「ダンスを身体に入れる」作業のように見えます。このやり方が娘の気持ちや身体にもマッチし、ダンスを愛することができた……。そして、こういった形を教えてくれたのは、まさに、渋谷ユナイテッドのダンスの先生だったのです。

他の生徒と何も変わらず接してくれた

当時、渋谷ユナイテッドで、ダンス部を指導していたのは、渋谷区にある株式会社サイバーエージェントのプロダンスチーム『Cyber Agent Legit（サイバーエージェント レジット）』のダンサーのみなさんでした。日本のプロダンスリーグ『D.LEAGUE』に所属するプロのダンサーです。冷静に考えれば、目の前でプロのダンスを観て、直接指導を受けられるということは、子どもたちにとっても夢のような部活動でした。

ダンサーの先生たちは、ダウン症のある娘を一歩引いて見ることもなく、特別扱いすることもなく、分け隔てなく、他の子と同じように接してくれました。そのクラスに参加していた他の生徒たちも、特に気にする様子はなく、とても自然な感じで、「やっていけるだろうか」「行ったはいいものの参加できないのでは」という私の不安は少しずつ消えていきました。最初は同伴で体育館の隅で見学をしていましたが、次第に見学する機会も自然と減り、やがて送り迎えも校門までで十分になりました。

すると、やはり、親が見ていないところで、子どもはぐんと成長するものです。

娘は徐々にそこで知り合ったお友だちに「ダンス上手だね」などと声をかけたり、LINE交換をしたりすることができるようになっていきました。こうして、部活動がない日も、ダンスのお友だちとLINEで連絡を取り合ったり、家でも動画を見て練習したり、今思えば、渋谷ユナイテッドは、とても先進的で、インクルーシブな環境だったと言えます。

そして、さらにこの活動が素晴らしいと感じたのは、子どもたちの発表の場も、本物の機会が与えられていたことでした。発表の場があることは、子どもたちにとって何よりの励みにもなりますし、親にとっても普段の活動の成果が見られる貴重な機会です。

今でも忘れられないのは、渋谷を拠点とする、プロ・バスケットボール「Bリーグ」に所属する、サンロッカーズ渋谷の試合本番で、渋谷ユナイテッドの子どもたちがダンスを披露したことでした。プロの試合が行われる会場は、音響も照明もすべてが本格的。選手も観客も、すべてが本物の舞台です。その中でダンスをするという機会は、緊張をしても、それ以上に子どもたちにとってかけがえのない経験となったと思います。

娘が仲間たちと堂々とダンスを踊っている姿を客席から見ていて、私自身、震えるほど感動したのを覚えています。親バカですが、本当に誇らしくて、そのとき撮ったダンス動画を何度も繰り返し見たものでした。

娘の「好き」や「得意」に気づかなかった自分

親バカといえば、娘に「ダンスの才能があるのでは!?」と思ったのは、保育園のころでした。年少クラスの運動会で、全身を使って伸び伸びと楽しそうにダンスをしている娘の姿がなんとも眩しくて……。そのときは本当に娘だけが光って見えました（笑）。でも、「これぞ、親バカ」だと思っていました。

保育園で年長クラスになるとソーラン節を披露することになりました。このとき、一曲分のフリをあっという間に覚え、とても上手に踊っていて驚きました。それでも、「これは、保育園の先生たちのご指導のたまもの。親バカがまた出ちゃった、気のせいよ」と片付けていました。

その後、娘は小学校のとき、ご縁があって、モダンバレエを少し習っていたのですが、その時も発表会で、他の子たちと一緒に堂々と踊る娘の姿を見て、「よくこんなに短期間で上手に踊れるな」「これだけの踊りを覚えられるなんて凄いな」と感心していました。

このときもダンスど素人の自分は「親バカの思い込み」と思ってきました。もちろん、厳密なうまい下手は、親の視点以外の評価が必要ですが、幼いころから娘は、自分の好きなこと、得意なことを全身で表現していたのかもしれない……。今ほど主張することのなかった娘の「好き」や「得意」を、当時の私は素直に受けとめられていなかったのかもしれません。

そのうち、娘が大好きだったバレエの先生がご懐妊され、バレエクラスがなくなりました。私は他のバレエ教室にダウン症のある娘を連れていく勇気がありませんでした。でも、今となっては思うのです。もっと素直に、娘を過小評価せず、可能性をもっと信じてあげればよかった。親バカでも何でも良いから、素直に我が子の「好き」を伸ばしてあげればよかった。これはダウン症のあるなしにかかわらず、どんな子どもであっても、子どもが夢中になること、楽しんでやっていること、得意なことに気づくのはとても大事だと、自分への反省含めて感じるのです。

プロのワザや経験を見ることの大切さ

そんなときに出会ったのが、中学校で案内のあった渋谷ユナイテッドの活動でした。気軽に誰もが参加でき、活動場所も近く、参加費も比較的少ないといったように、参加するハードルがとても低いことが、本当にありがたい機会だったのです。この出会いがなければ、今、娘はこれほどダンスが好きになっていなかったかもしれません。

そして、私はこの経験から、親として大切なことを学びました。

それは、子どもに可能な限り、本物を見せたり、本物の中で経験させることの大切さです。もちろん、すべてができるわけではありません。今注目される部活動の地域移行も、親の負担が増えるといった側面もあってすべてがいい効果とはいえない部分もあるでしょう。でも、学校の先生たちでは限界があった部分をプロの方たちの力を借りて、子どもたちがそこに接することができるチャンスが増えるという部分に関しては、ポジティブな側面が大きいと感じるのです。

ちなみに、娘が渋谷ユナイテッドで参加していた調理クラブも本格的でした。同じく渋谷区内にある『服部調理師専門学校』で、プロの指導のもと、本物の調理器具を使って料理を学ぶことができたのです。しかも、学校の調理実習では教えてくれない、日本料理からフランス料理まで、シェフと同じような料理人の白い高さのあるコック帽、コックシューズまで揃え、本格的な環境での学びの場でした。

現在、娘がアメリカの高校の授業で調理クラスを専攻し、難しい試験に挑んでいることは前回の記事でも書かせていただきましたが、これも渋谷区の学校の部活動をアウトソーシングするという先進的な取り組みのお陰であり、あのときプロの技術に触れることができたことが大きく影響していると思います。

もう「親バカ」と言うのはやめよう

冒頭で少し触れましたが、今、娘はラスベガスで行われるダンス大会に向けて、レッスンを重ねています。娘が参加しているのは、スペシャルニーズ（特別な支援や配慮が必要な方たち）のクラスです。娘たちはそこで、ロボットダンスを披露し、結果は、ヒップホップ部門、スモールグループのカテゴリーで、第１位、ファイブスター（星５つ）を獲得。ラスベガスで行われるナショナル・ファイナルに進めることになりました。

娘たちのチームは、本当に個性豊かなメンバーの集まりです。歩くのはゆっくり、でも、ダンスになるとキレのある動きを見せる人や、言葉は発さないけれどダンスで魅せる表現がとても優れている人、ダンスよりも大会の結果発表後のインタビューで見事な受け答えをして大活躍する人など、それぞれが唯一無二の存在です。

「みんながいるからワクワクする！ みんな一緒だから頑張れる！」そう娘は言います。コンペティション中は、いつも、自分の出番以外も、朝から晩まで他のチームのダンスを一日中ずっと観ていてもまったく飽きる様子のない娘。心底ダンスが好きなんだな、と感じます。夏にラスベガスで開催されるファイナルは、なんと1週間にわたって行われます。毎日ワクワクしながら、朝から晩までダンスを観ている娘の姿が今から目に浮かぶようです。

実は以前、我が子の「好き」や「得意」なことが見つからない……、そう思って焦っていた時期がありました。周りに絵が上手な子がいたり、ピアノが上手な子がいて、そんな姿を見ては、もどかしく思っていました。でも、それは私の勝手な思い込みで、娘の「好き」や「得意」を見逃してしまっていただけだったと今は思います。

もっと早く一緒に歩んであげることができていたら、もっと大きな可能性にながっていたかもしれないと考えたりもします。ですが、すべてはタイミングというものがあって、娘にとっての「渋谷ユナイテッド」や、ハワイで再び素晴らしいダンスチームと出会えたように、やがて自然に、ちゃんとやってくるものなのかもしれないなと今では感じています。

こうして娘が好きなダンスを通して成長できたのは、インクルーシブで自由な環境、そしてチャンスを与えてくれた周りの大人や仲間たちのお陰です。娘に、この夏に初めて挑戦する全米ファイナルについて聞いてみました。

「たぶん、ステージで緊張すると思う。けど、みんなと一緒だから大丈夫！」

こう答える娘からは、大きな成長を感じました。自分で好きを見つけて、その中で経験を重ね、勇気と努力が、自信にきちんとつながっている……。そんな娘がとても誇らしく思える、ここは「親バカ」と言わず、しっかり親として味わいたいと思います。

【前編】ダウン症のある娘の「ダンスをやりたい」中学生のときに出会った「プロたち」の影響