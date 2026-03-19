ホビージャパンとVは、「バーチャルホビーフェス2026（通称：バチャホビ）」を3月20日12時から4月5日23時59分まで「VRChat」で共同開催する。Vは、仮想空間における社会インフラの企画・開発・運営を行なう会社。

「バーチャルホビーフェス2026」では、ホビーの最前線に立つ企業が一堂に会し、「スター・ウォーズ」や「エヴァンゲリオン」、「トランスフォーマー」といった世界的に認知度の高い作品の製品が会場に並ぶ。

また、国内のプラモデルメーカー各社が集まる「マクロスモデラーズ」や、海洋堂、Prime1Studio（プライム1スタジオ）などクオリティの高い造形力が魅力のフィギュア／スタチューメーカー、タカラトミーやハズブロ、スクウェア・エニックスといった企業も数多く参加する。さらに、塗料メーカーであるガイアノーツやGSIクレオス、東京マルイ、タナカといったエアガン／モデルガンメーカーも登場し、幅広いホビーが見どころのイベントになっている。

オープニングイベントや公式会場ツアーを開催

イベントの幕開けには、運営スタッフによる公式イベントも多数開催される。特定のイベントでは、参加者にプレゼントも用意されている。

オープニングセレモニーイベント

イベント開幕を記念し、ホビージャパン社員によるセレモニーを開催。

日時：3月20日（金・祝）13時

場所：「VRChat」内 「バーチャルホビーフェス2026」公式インスタンス

参加方法：VRChatグループ「HJVR部」のGroup Publicインスタンスに入場／先着入場

□「HJVR部」への参加ページ

公式インスタンス＆イベントツアー

運営スタッフと会える公式インスタンスがほぼ毎日用意されている。さらに、イベントを案内する公式ツアーも同時開催される。日付によって、特定の企業にスポットを当てたツアーも行なわれる。

日時：ほぼ毎日（21時～23時、日によって変動）

参加方法：VRChatグループ「HJVR部」のGroup Publicインスタンスに入場／先着入場

□「HJVR部」への参加ページ

告知：バーチャルホビーフェス公式Xで最新情報を発信

イベント連動のバーチャルホビーを販売

ホビージャパンVR部から、イベントと連動したVRChat専用のバーチャルホビーが販売される。HJモデラーズ初のオリジナルロボ「ヴァルライン」のアバター、「ARSENIA64 M1A2エイブラムス」をもとにしたアバターギミック、バーチャル・モデルガン「ピースメーカー」のほか、「番犬ガオガオ」や「ZOIDS」シリーズの「ジェノブレイカー」をもとにした3Dアイテムなど、最先端のホビーが手に入る。

プラモデルや3Dモデルが当たるSNS投稿キャンペーン実施

本イベントでは、開催期間中にSNS投稿キャンペーンが実施される。このキャンペーンでは累計で100名以上にプレゼントが当たる。

【主なキャンペーン内容】 海洋堂：アクションフィギュアでポーズ撮影抽選で「リボルテック アメイジング・ヤマグチ エヴァンゲリオン初号機」実物 タカラトミー（トランスフォーマー、ZOIDS）：ブース写真を投稿トランスフォーマー最新アイテム、「ブレードライガー」プラキットなど Prime1Studio：ブース写真を投稿「エヴァンゲリオン初号機」ジオラマや「バットマン」胸像など スクウェア・エニックス：ブース写真を投稿「ニーア オートマタ 2B」プラキット

その他詳細は、公式サイトまたは各出展企業の案内をご確認ください。

参加企業

世界的に認知度の高い作品や、クオリティの高い造形力が魅力のメーカー全22社が一堂に会する

【参加企業（五十音順）】

青島文化教材社／あみあみ／ウェーブ／S14／ガイアノーツ／海洋堂／GSIクレオス／スクウェア・エニックス／大丸松坂屋百貨店／タカラトミー／タナカ／東京マルイ／トミーテック／ハズブロ／ハセガワ／BANDAI SPIRITS／V／フジミ模型／Prime1Studio／ホビージャパン／マックスファクトリー／メガハウス

「バーチャルホビーフェス2026」概要

開催期間：3月20日（金・祝）12時～4月5日（日）23時59分

会場：VRChat

主催：ホビージャパン／V

参加方法・推奨環境

本イベントは「VRChat」上で開催される。

プラットフォーム

VRChat

対応デバイス

PC（デスクトップモード）：Windows PC単体で参加可能

PCVR：PC＋VRゴーグル（Meta Quest、Valve Index、VIVE等）

入場料

無料

参加手順

1.VRChatアカウントを作成

2.VRChat内で「VR Hobby Fes 2026」とワールド検索

3.公式サイト「Launch World」ボタンから直接入場

※会場ワールドは3月20日12時より検索・入場可能

(C)HOBBY JAPAN

(C) V, inc. 2025

(C) ＴＯＭＹ

(C) TOMY

(C) ShoPro

(C)MegaHouse

(C) BUICHI TERASAWA / ART TEKNIKA

(C)カクダイ

(C) TOMYTEC

(C)カラー

(C) Oh-ami Inc.

(C)& TM Lucalsfilm Ltd.

(C) HASBRO

※画像は開発中のものです。