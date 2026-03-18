Amazonは米国にて、Prime Videoの広告なしプランを「Prime Video Ultra」に名称変更し、米国時間4月10日より月額4.99ドルで提供開始する。このプランには、4K/UHDやDolby Atmos配信の独占アクセスも含まれており、従来のPrime会員特典であるPrime VideoではHD/HDR、Dolby Visionでの配信までが視聴可能になるとのこと。なお18日現在、日本国内では新プランの追加や、Prime Videoの内容変更は発表されていない。

Prime Video Ultraでは、同時視聴可能台数が最大5台(従来は3台)、ダウンロード可能ファイル数が最大100件(従来は25件)といった機能も利用できる。従来の広告なしプラン同様、Prime会員、もしくはPrime Video会員(米国の場合月額14.99ドル/年額139ドル)になった上で、Prime Video Ultraに申し込む必要がある。

Prime会員特典に含まれるPrime Videoでは、ダウンロード機能が50件に増加され、同時視聴可能台数も4台へ増え、新たにDolby Visionでの視聴が可能になるという項目が追加。一方で、従来楽しめた4K/UHD映像はHD画質に制限される。