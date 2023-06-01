「コミックシーモア 爆トクSALE」が初開催！毎週日曜日に「【推しの子】」や「山田くんとLv999の恋をする」などが全巻無料に！
【コミックシーモア 爆トクSALE】 開催期間：3月18日～3月31日23時59分
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NTTソルマーレは、同社が運営する総合電子書籍ストア「コミックシーモア」にて「コミックシーモア 爆トクSALE」を3月18日から3月31日23時59分にかけて開催する。
本キャンペーンは期間中の毎週日曜日に、24時間限定で対象作品を1作品ずつ全巻無料で読めるというもの。対象作品には、「山田くんとLv999の恋をする」、「桃源暗鬼」、「【推しの子】」などがラインナップされている。
また、最大50％OFFのクーポンが当たるプレゼントキャンペーンや、抽選で20名に当該作品を全巻プレゼントするキャンペーンも実施。そのほかにも、完結マンガを10冊まで30％OFFで購入できるクーポンプレゼントや、最大15,000ポイント手に入るキャンペーンなども実施される。
□「コミックシーモア 爆トクSALE」のページ
さらに、キャンペーン開催にちなみ、小芝風花さん、木村昴さん、ハライチ澤部佑さんが出演する新TVCM「コミックシーモア『爆トクＳＡＬＥ ２６年３月』篇」が3月19日より全国で順次放映開始される。【山田くんとLv999の恋をする】
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