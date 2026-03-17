菅野美穂＆山時聡真、実母からサプライズの手紙に2人とも号泣 互いに心を込めて代読し合う
俳優の菅野美穂、山時聡真が17日、都内で行われた映画『90メートル』（27日公開）チャリティ上映会に登壇した。それぞれの実母から手紙が届くサプライズで、2人は驚きながらも母からの思いを受け止め、互いに感謝の涙を流した。
【写真】素敵…実母からの手紙に大号泣する山時聡真＆菅野美穂
本作は、釜山国際映画祭併設の国際共同製作企画マーケット「Asian Project Market 2024」で企画・脚本が高く評価され、ARRIアワードを受賞した注目作。山時＆菅野がW主演を務め、難病を抱える母と、人生の岐路に立つ高校生の息子の揺るぎない愛を描く感動のヒューマンドラマ。
売り上げの一部が【一般社団法人 ヤングケアラー協会】へ寄付される今回の上映会。“親子の揺るぎない愛”をつづった本作にちなみ、トークイベントでは菅野・山時それぞれの実母からサプライズで手紙が届いた。
互いに互いの母からの手紙を代読すると、それぞれの母からのあたたかい想いに2人とも涙。山時は、来られないと言っていた母が会場にいてびっくりしたと話していたこともあり、母からの手紙に号泣。「小さい頃に学校の先生から怒られてすごく迷惑をかけたんです。でも俳優というお仕事で親孝行ができると思っていて。これからも俳優を続けて、たくさん親孝行したいと思います」と会場にいる母へ直接感謝を述べた。
山時への手紙を代読した際に号泣だった菅野は「どうやったらこんな息子さんに育つのか教えていただきたい！」とほほえみながら「母としての気持ちに、自分の気持ちが重なりました」と話す。そして自身の母へ「甘えがあって怒ってばかりだけど、育ててくれて感謝しています。私が働けているのは母が生きているからです。これからも長生きしてください」と思いを伝えた。ともに登場した中川駿監督も涙し、会場全体がほっこりした。
【写真】素敵…実母からの手紙に大号泣する山時聡真＆菅野美穂
本作は、釜山国際映画祭併設の国際共同製作企画マーケット「Asian Project Market 2024」で企画・脚本が高く評価され、ARRIアワードを受賞した注目作。山時＆菅野がW主演を務め、難病を抱える母と、人生の岐路に立つ高校生の息子の揺るぎない愛を描く感動のヒューマンドラマ。
互いに互いの母からの手紙を代読すると、それぞれの母からのあたたかい想いに2人とも涙。山時は、来られないと言っていた母が会場にいてびっくりしたと話していたこともあり、母からの手紙に号泣。「小さい頃に学校の先生から怒られてすごく迷惑をかけたんです。でも俳優というお仕事で親孝行ができると思っていて。これからも俳優を続けて、たくさん親孝行したいと思います」と会場にいる母へ直接感謝を述べた。
山時への手紙を代読した際に号泣だった菅野は「どうやったらこんな息子さんに育つのか教えていただきたい！」とほほえみながら「母としての気持ちに、自分の気持ちが重なりました」と話す。そして自身の母へ「甘えがあって怒ってばかりだけど、育ててくれて感謝しています。私が働けているのは母が生きているからです。これからも長生きしてください」と思いを伝えた。ともに登場した中川駿監督も涙し、会場全体がほっこりした。