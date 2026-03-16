【遊戯王OCG カップヌードル 簡易融合 20食入り コラボカード付き限定セット】 予約開始：3月18日12時 3月下旬 発送予定 価格：4,800円

日清食品は、アニメ「遊☆戯☆王」シリーズとのコラボ商品「遊戯王OCG カップヌードル 簡易融合 20食入り コラボカード付き限定セット」を3月18日12時より予約開始する。日清食品グループ オンラインストア限定販売となり、価格は4,800円。

本製品は、アニメ「遊☆戯☆王」シリーズ25周年と、「カップヌードル」55周年を記念した特別コラボレーション商品となっており、「遊戯王オフィシャルカードゲーム」に登場する魔法カード「簡易融合（インスタントフュージョン）」に描かれているカップ麺を再現した限定デザインの「カップヌードル」×20食と、「カップヌードル」のロゴが入った特別なコラボカード「簡易融合」をセットにした商品となっている。

今回「日清食品グループ オンラインストア」にて本製品の商品ページを公開しており、3月18日12時よりにて予約を受け付ける予定であるほか、購入制限として1人4セットまでとなっている。

「遊戯王OCG カップヌードル 簡易融合 20食入り コラボカード付き限定セット」

内容遊戯王OCG カップヌードル 簡易融合×20食遊戯王OCG 『簡易融合』限定コラボカード×1枚

□「遊戯王OCG カップヌードル 簡易融合 20食入り コラボカード付き限定セット」販売ページ

【カップヌードル「カップヌードル×遊☆戯☆王 特別コラボ 篇」】

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