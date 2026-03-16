準決勝で米国と対戦

■ドミニカ共和国 ー 米国（日本時間16日・マイアミ）

ドミニカ共和国代表は15日（日本時間16日）、ローンデポパークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準決勝で米国と対戦し1-2で敗戦。米国投手陣に本塁打の1点のみに抑えられ、決勝進出を逃した。

両チーム無得点で迎えた2回、ジュニオール・カミネロ内野手が、米国先発のポール・スキーンズ投手からソロを放ち先手を奪った。カミネロの今大会3本目の本塁打は、チーム全体では今大会15本目。メキシコ代表が2009年の大会で記録した14本塁打を越えて、WBC史上最多となった。

先発のルイス・セベリーノ投手は、3回まで米国打線を無失点に抑えるも、4回にガナー・ヘンダーソン内野手に同点ソロを被弾。1死後にマウンドに上がった2番手のグレゴリー・ソト投手もロマン・アンソニー外野手にソロを打たれ逆転を許した。

5回以降は両チームともに得点機をつくるも、フリオ・ロドリゲス外野手が本塁打を防ぐ好守備を披露するなど、一進一退の攻防が続いた。7回に1死二、三塁の得点機につくるもフェルナンド・タティスJr.外野手とケテル・マルテ内野手が連続三振。9回も2死三塁にするも最後まで得点を奪えなかった。

スター選手を揃えるドミニカ共和国は1次ラウンド・プールDを全勝で終えて1位通過。世界一に輝いた2013年大会以来となる決勝進出はならなかった。（Full-Count編集部）