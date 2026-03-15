あまりにも分かりやすく、まるで小さな子どものように人見知りをするウエスティさんのお姿が、可愛すぎると話題になっているのです。

微笑ましく愛くるしいそのお姿は記事執筆時点で35万回を超えて表示されており、2.1万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：わかりやすく『人見知り』をする犬→まるで『人間の子どものような仕草』】

『分かりやすく人見知りをする犬』

Xアカウント『@dogsukiman』に投稿されたのは、分かりやすく人見知りをするウエスティさんのお姿。

投稿主の愛犬であるウエストハイランドテリアの『ハク』くんのお友だちの「カノン」ちゃんは、身を隠すようにして飼い主さんの足にしがみついていたのだといいます。

そのお姿はまるで人見知りをする小さな子どものようで、愛くるしいものだったのだそう。

とっても分かりやすく『人見知り』をしながらも、全く隠れきれていないそのお姿は某大人気海賊アニメに登場するキャラクターにそっくりだという声も。

この投稿には「めっちゃかわいい、守ってあげたい」「チョッパーみたい」「とても良い」などのコメントが寄せられています。

隠された切ない理由も…

元々はとっても陽気な性格だったというカノンちゃんですが、先住犬さんが虹の橋のふもとへ旅立ってしまってからというもの物凄く内気になったのだとか。

陽気だった頃の面影なのか、人や他のワンコには積極的に近づいて行くものの、いざ相手側から近付かれると怖がって飼い主さんの後ろに隠れてしまうようになったのだそう。

パーソナルスペースに入られた際、これまでは守ってくれていた先住犬がいなくて不安になるのかも…と、投稿主さん。

カノンちゃんがこれまでの明るさを取り戻してくれる日が来ることを願うばかりですね。

ウエスティの男の子

投稿主さんの愛犬であるウエスティ「ハク」くんは、2020年1月7日に虹の橋のふもとへと旅立ったお茶目で甘えん坊、わんぱくな男の子。

飼い主さんは変わらない愛情、ハクくんの愛くるしいお姿を発信され続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@dogsukiman」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。