横浜FCvs群馬 スタメン発表
[3.15 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第6節](ニッパツ)
※14:00開始
主審:吉田哲朗
<出場メンバー>
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 16 伊藤槙人
DF 19 杉田隼
DF 22 岩武克弥
MF 7 山田康太
MF 8 小倉陽太
MF 13 窪田稜
MF 26 横山暁之
MF 48 新保海鈴
MF 77 高江麗央
FW 9 ルキアン
控え
GK 42 石井僚
DF 5 細井響
MF 20 村田透馬
MF 35 宇田光史朗
MF 39 遠藤貴成
MF 78 岩崎亮佑
FW 10 ジョアン・パウロ
FW 49 駒沢直哉
FW 90 アダイウトン
監督
須藤大輔
[ザスパ群馬]
先発
GK 88 キム・ジェヒ
DF 3 大畑隆也
DF 14 菊地健太
DF 43 野瀬翔也
MF 7 西村恭史
MF 8 神垣陸
MF 22 貫真郷
MF 27 藤村怜
MF 29 松本皐誠
MF 37 瀬畠義成
FW 99 中島大嘉
控え
GK 13 近藤壱成
DF 25 中野力瑠
MF 11 加々美登生
MF 20 下川太陽
MF 36 安達秀都
MF 97 ソン・ミンソッ
FW 17 百田真登
FW 38 小西宏登
FW 69 出間思努
監督
沖田優
※14:00開始
主審:吉田哲朗
<出場メンバー>
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 16 伊藤槙人
DF 19 杉田隼
DF 22 岩武克弥
MF 7 山田康太
MF 8 小倉陽太
MF 13 窪田稜
MF 26 横山暁之
MF 48 新保海鈴
MF 77 高江麗央
FW 9 ルキアン
控え
GK 42 石井僚
DF 5 細井響
MF 20 村田透馬
MF 35 宇田光史朗
MF 78 岩崎亮佑
FW 10 ジョアン・パウロ
FW 49 駒沢直哉
FW 90 アダイウトン
監督
須藤大輔
[ザスパ群馬]
先発
GK 88 キム・ジェヒ
DF 3 大畑隆也
DF 14 菊地健太
DF 43 野瀬翔也
MF 7 西村恭史
MF 8 神垣陸
MF 22 貫真郷
MF 27 藤村怜
MF 29 松本皐誠
MF 37 瀬畠義成
FW 99 中島大嘉
控え
GK 13 近藤壱成
DF 25 中野力瑠
MF 11 加々美登生
MF 20 下川太陽
MF 36 安達秀都
MF 97 ソン・ミンソッ
FW 17 百田真登
FW 38 小西宏登
FW 69 出間思努
監督
沖田優