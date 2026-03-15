＜中間速報＞菅楓華が単独首位キープ 古江彩佳4差、佐久間朱莉は5差追走
＜台湾ホンハイレディース 最終日◇15日◇ザ・オリエントゴルフ＆カントリークラブ（台湾）◇6720ヤード・パー72＞国内女子ツアー新規大会の最終ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、ツアー2勝目を狙う20歳・菅楓華がトータル2アンダー・単独首位をキープしている。
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4打差2位に米ツアーが主戦場の古江彩佳。5打差3位タイには開幕2連勝がかかる佐久間朱莉、入谷響が続いている。プロ2年目の吉田鈴はトータル6オーバー・8位タイ。ツアー復帰2戦目の小祝さくらはトータル9オーバー・16位タイにつけている。今大会の賞金総額は200万ドル（約3億1542万円）。優勝者には36万ドル（約5677万円）が贈られる。
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