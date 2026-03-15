結婚に踏み切れないカップルたちの旅を追った「ABEMA」オリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』。

3月12日（木）に放送された第2話では、結婚に踏み切れない男性の発言を藤本美貴がぶった切る場面があった。

©AbemaTV,Inc.

同番組は、なかなか結婚に踏み切れないカップルが7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならないという結婚決断リアリティ番組。

新シーズンでは、壮大な自然と開放感あふれるオーストラリアを舞台に、シリーズ最多となる3組のカップルが参加。スタジオ見届け人は、さや香・新山とヒコロヒー、藤本美貴、桜田通、ゆうちゃみが務める。

◆藤本美貴「私これ言う人キライ」

結婚に踏み切れない30歳彼氏・ユウキと、30歳までに結婚したいという願望を持つ29歳彼女・ルナカップルは、オーストラリアの地でも結婚のタイミングについて意見をぶつけ合う。

痺れを切らしたルナが「逆に結婚はいつなん？」と聞くと、ユウキは「理想は家族を養える状態になったら結婚して、子どもを含めて家庭を持ちたいっていうふうに思っているが、それっていつなん？って話もあるわけで…」と答え、話し合いは堂々巡りになってしまう。

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このやりとりを見ていた藤本美貴は、「男の人ってよく言うじゃないですか。『支えられる自分になってから結婚したい』って。お金の面でも精神的な面でも。私これを言う人嫌いですね」とバッサリ。

続けて、「収入がいくらまでいかないととか『それ、いつ？』っていう。何年後にそれいく（達成する）んですかね？って思うし、平均年収で結婚してる人なんて世の中にたくさんいますからね」とコメントした。

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これにさや香・新山が、「子どもができたら（年収が）上がりにくくなるって思いすぎているんでしょうね。多分そんなことはないはず、むしろ子どもができて頑張ろうっていうね」と言うと、藤本も「逆に『頑張らなきゃな』って思う人もたくさんいるから」と口にしていた。