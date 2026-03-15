「ＷＢＣ・準々決勝、侍ジャパン５−８ベネズエラ代表」（１４日、マイアミ）

六回から４番手で登板した伊藤大海投手が逆転の３ランを被弾した。

トーバーに２球目を投じようとした伊藤。だがピッチクロック違反をとられ、カウント１−１となった。ここから２球連続ボールでカウント３−１となり、ストライクを取りにいったカットボールを右前にはじき返されてしまった。

続くトーレスにはカウント１−１からヒットエンドランを仕掛けられ、無死一、三塁とピンチを広げた。ここでアブレイユに高めの１４６キロを狙われ、右翼へ逆転の３ランを被弾した。マウンドで思わず天をあおいだ伊藤。ベネズエラファンが大盛り上がりとなり、スタンドは異様な空気に包まれた。

先発の山本は先頭打者弾を浴びるなど４長打を許したが、イニングを最少失点に抑えて４回２失点と先発の役割を果たした。だが２番手の隅田が１点差に迫られる２ランを被弾し、伊藤も強力打線のパワーにのみこまれてしまった。

その後、打線が反撃できず痛恨の逆転負け。大会史上初めて８強での敗退となり、伊藤はゲームセットの瞬間、ベンチで呆然と相手の歓喜を見つめていた。