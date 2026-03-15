値札間違えてない…？1000円でこの容量は凄い！コスパが神が買ってる100均充電器

ダイソーで10000mAhのモバイルバッテリーを発見！スマホを約2回充電できる容量を持ち、お出かけや旅行に便利です。しかも軽くてスリムなので、持ち運びやすいのもポイント。このスペックで、お手頃な有名メーカーの商品でも3,000円近い価格なのに、ダイソーの商品はたった1,000円とお手頃ですよ！

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商品情報

商品名：10000mAh パワーバンク（黒）

価格：￥1,100（税込）

重量（約）：220g

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4560348446015

スリムで持ち運びに便利！ダイソーで見つけたモバイルバッテリーが優秀

最近はダイソーでもしっかりとしたモバイルバッテリーが買えるようになりましたよね。しかも価格がお手頃なので、コスパ重視の方にとてもおすすめ！

そんなダイソーのモバイルバッテリーで気になる商品を見つけました。『10000mAh パワーバンク（黒）』をご紹介します。

お出かけにあると、とても安心な10000mAhのモバイルバッテリーです。まさかダイソーで、この容量のモバイルバッテリーを購入できるとは思いませんでした…！

重さは約220gと、モバイルバッテリーの中では軽め。

スリムなので、バッグにも入れやすいです。

出力用のUSBポートは3つ。

USB Type-Cが1つと、Type-Aが2つ付いているため、何台か同時に充電することができます。

ただし、3台同時充電をする場合は時間がかかります。

このスペックのモバイルバッテリーが1000円で買えるのは凄い！

入力用のポートはUSB Type-Cで使いやすいです。

モバイルバッテリーの充電中は、LEDランプが点滅し、満充電になると点灯に変わります。

価格はなんと1,100円（税込）！軽くて持ち歩きやすい10000mAhのモバイルバッテリーが、この価格で買えるのは凄いです。

お手頃な価格帯の有名メーカーの商品でも3,000円近くで売られているので、かなりお得に感じます！

しかも、PSE適合商品とのことで安心して使えますよ。

スマホを約2回充電できる！バッグに入れておくと安心◎

電源ボタンを1回押すと電源がONになります。

電源OFFの状態で機器に接続すると自動的に電源がONになり、充電が開始されます。

スマホを約2回充電でき、外出時や旅先にも便利。

バッグに入れておくと安心ですよ。

今回は、ダイソーの『10000mAh パワーバンク（黒）』をご紹介しました。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。