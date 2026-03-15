値札間違えてない…？1000円でこの容量は凄い！コスパが神が買ってる100均充電器
商品情報
商品名：10000mAh パワーバンク（黒）
価格：￥1,100（税込）
重量（約）：220g
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4560348446015
スリムで持ち運びに便利！ダイソーで見つけたモバイルバッテリーが優秀
最近はダイソーでもしっかりとしたモバイルバッテリーが買えるようになりましたよね。しかも価格がお手頃なので、コスパ重視の方にとてもおすすめ！
そんなダイソーのモバイルバッテリーで気になる商品を見つけました。『10000mAh パワーバンク（黒）』をご紹介します。
お出かけにあると、とても安心な10000mAhのモバイルバッテリーです。まさかダイソーで、この容量のモバイルバッテリーを購入できるとは思いませんでした…！
重さは約220gと、モバイルバッテリーの中では軽め。
スリムなので、バッグにも入れやすいです。
出力用のUSBポートは3つ。
USB Type-Cが1つと、Type-Aが2つ付いているため、何台か同時に充電することができます。
ただし、3台同時充電をする場合は時間がかかります。
このスペックのモバイルバッテリーが1000円で買えるのは凄い！
入力用のポートはUSB Type-Cで使いやすいです。
モバイルバッテリーの充電中は、LEDランプが点滅し、満充電になると点灯に変わります。
価格はなんと1,100円（税込）！軽くて持ち歩きやすい10000mAhのモバイルバッテリーが、この価格で買えるのは凄いです。
お手頃な価格帯の有名メーカーの商品でも3,000円近くで売られているので、かなりお得に感じます！
しかも、PSE適合商品とのことで安心して使えますよ。
スマホを約2回充電できる！バッグに入れておくと安心◎
電源ボタンを1回押すと電源がONになります。
電源OFFの状態で機器に接続すると自動的に電源がONになり、充電が開始されます。
スマホを約2回充電でき、外出時や旅先にも便利。
バッグに入れておくと安心ですよ。
今回は、ダイソーの『10000mAh パワーバンク（黒）』をご紹介しました。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。