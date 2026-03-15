◇第6回WBC プエルトリコ―イタリア（2026年3月14日 ヒューストン）

プエルトリコは投手陣が乱調で失点を重ね、準優勝した第4回大会以来2大会ぶりの4強進出はならなかった。

初回にカストロ左翼へ先制の先頭打者本塁打。プエルトリコのWBCでの初回先頭打者本塁打は、第1回大会のバーニー・ウィリアムズ以来2本目で、大会全体としても通算12本目の先頭打者本塁打となり、チームはサヨナラ勝利したような大盛り上がりを見せた。

しかし、メジャー通算64勝のベテラン右腕ルーゴが初回持たず3安打4失点の大乱調。その後もヤディエル・モリーナ監督が

小刻みな継投で相手の猛撃を食い止めようとしたが、2―4の4回に4失点して劣勢となった。

6点を追う8回に安打と2四球を絡めて無死満塁。内野ゴロの間に1点を返し、さらに相手の暴投でこの回2点目を奪うと7回までわずか3安打と精彩を欠いていた打線に火が付いた。なおも1死二、三塁から9番バスケスが右前に運び、2者が生還して2点差に詰め寄った。2死二塁から1番カストロは空振り三振。2番ヘルネイズが中前打でつないで、3番アレナドに2死一、二塁の場面をおぜん立てしたが、三ゴロに倒れて反撃はここまでだった。

8回は守護神ディアス（ドジャース）を投入。四死球が絡んで2死二、三塁のピンチを招いたが無失点で切り抜けた。

9回の攻撃でも走者を出して粘りを見せたが、イタリアの快進撃を止めることはできなかった。試合後、ナインはベンチで立ち尽くし、ぼう然とした表情を見せた。