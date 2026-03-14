◾️＜名巧音楽館’26＞

・期間：2026年3月27日（金）〜5月25日（月） 火曜定休（祝日を除く）

※4月4日（土）および4月19日（日）〜23日（木）は休止します。

※期間中、一部の体験を休止する場合があります。詳細はイベントウェブサイトをご確認ください。

・会場：Yamaha Sound Crossing Shibuya（ヤマハサウンドクロッシング渋谷）

（東京都渋谷区桜丘町3-4 渋谷サクラステージ SAKURAサイド 3階）

https://www.yamaha.com/ja/about/experience/yamaha-sound-crossing-shibuya/

・参加方法：一部予約制 (混雑状況に応じて入場制限を行う場合があります、体験予約済みの方は入場可能)

・イベント詳細

https://www.yamaha.com/ja/about/experience/yamaha-sound-crossing-shibuya/event/2026/260326-0531-01/

▼イベント内容

1.名巧サウンドソムリエ by YamahaターンテーブルTT-S303＆スタジオモニターHPH-MT8/MT8Z

ターンテーブル「TT-S303」とスタジオモニターヘッドホン「HPH-MT8」「HPH-MT8Z」を使用し、ずっと真夜中でいいのに。の楽曲をLP盤で試聴できます。デジタル音源での試聴環境も用意し、アナログとのサウンドの違いをお楽しみいただけます。

2.名巧ギター体験by Yamaha LS16 ARE

ヤマハ株式会社と熊本大学との共同研究で開発した「自動運指ロボット」を使用したギター体験展示を初開催。弦を弾くだけで、ずっと真夜中でいいのに。の楽曲を奏でることができます。使用ギターは、ACAねが愛用するヤマハ アコースティックギター「LS16 ARE」です。

3.名巧BAR

YSC渋谷のCAFEエリアでは、「HPH-MT8Z」をモチーフにしたカクテル／ノンアルコールカクテルや、ずっと真夜中でいいのに。にちなんだラテアートを施したカフェラテを期間限定で提供。いずれもオリジナルステッカー付きです(先着順・数量限定)。

4.「ZUTOMAYO SOUNDS」「ZUTOMAYO MART」商品特別展示

スタジオモニターヘッドホン「HPH-MT8Z」をはじめ、オンラインストア「ZUTOMAYO MART」にて販売中の「ZUTOMAYO SOUNDS」の商品などを展示します。

ZUTOMAYO MART https://zutomayo.net/mart/

5.アンケート回答・SNS投稿キャンペーン

2026年3月27日(金)〜5月25日(月)の期間中、YSC渋谷でアンケート回答および、ハッシュタグ #名巧音楽館 を付けてSNS投稿いただいた方に、本イベントのキービジュアルをモチーフにしたオリジナルステッカーをプレゼントします。

6.名巧サウンドソムリエ育成講座

ヤマハスタッフによるレコードやオーディオに関する専門知識のレクチャーを受けながら、フラッグシップターンテーブル「GT-5000」をはじめとするHiFiオーディオシステムで、ずっと真夜中でいいのに。の名曲のLP盤を試聴できます。アーティストの細かな息づかいやエネルギッシュな躍動感まで感じ取れる、臨場感あふれる音楽体験です。