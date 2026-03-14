EXILE B HAPPY、新体制後初ライブ “元EXPG生”ゆうちゃみ・WILD BLUE山下幸輝ら総勢8人豪華ゲストとパフォーマンス【TGC2026 S/S】
【モデルプレス＝2026/03/14】EXILE B HAPPYが14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。
【写真】新体制LDHグループ“豪華ゲスト”参加熱狂ライブの様子
リーダーのEXILE TETSUYAを筆頭に、ヴォーカルの吉野北人（THE RAMPAGE）、中島颯太（FANTASTICS）、パフォーマーの小森隼（GENERATIONS）、浦川翔平（THE RAMPAGE）、木村慧人（FANTASTICS）ら豪華メンバーが集い、「ダンスと音楽で子どもたちの夢を応援する」という思いのもと誕生した6人組グループ・EXILE B HAPPY。この日は、新メンバーの中務裕太（GENERATIONS）と岩谷翔吾（THE RAMPAGE）を迎え、新体制となって初めてのパフォーマンスとなった。
明るい曲調が印象的な「MORNING SUN」でステージの幕が上がると、メンバーは互いにアイコンタクトを交わしながら軽やかなダンスを展開。会場の心を一気につかんだ。続いて披露したのは、歌い継がれる珠玉の名曲「ビューティフル・ネーム」のカバー。キッズダンサーとともに息の合ったパフォーマンスを繰り広げ、会場の熱気はさらに高まっていった。
するとここで、元EXPG生でありEXILEのバックダンサーとしても活動していたゆうちゃみをはじめ、妹のゆい小池（ゆいちゃみ）、土方エミリ、山下幸輝（WILD BLUE）、村重杏奈、MCのEXIT、鷲見玲奈がサプライズでステージに登場。思いがけない顔ぶれに、会場からは驚きの声が上がった。
村重は「私がLDHです！」と意気揚々と挨拶。「Choo Choo Train」でおなじみのロールダンスでは先頭に立ち、EXILE B HAPPYとともに笑顔で踊りを披露した。それぞれがキレのあるダンスで魅せ、グループの垣根を越えた交流が広がる中、ステージは大きな余韻を残して幕を閉じた。
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
M1. MORNING SUN
M2. ビューティフル・ネーム
M3. Choo Choo TRAIN
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◆EXILE B HAPPY、3曲披露で会場沸かす
リーダーのEXILE TETSUYAを筆頭に、ヴォーカルの吉野北人（THE RAMPAGE）、中島颯太（FANTASTICS）、パフォーマーの小森隼（GENERATIONS）、浦川翔平（THE RAMPAGE）、木村慧人（FANTASTICS）ら豪華メンバーが集い、「ダンスと音楽で子どもたちの夢を応援する」という思いのもと誕生した6人組グループ・EXILE B HAPPY。この日は、新メンバーの中務裕太（GENERATIONS）と岩谷翔吾（THE RAMPAGE）を迎え、新体制となって初めてのパフォーマンスとなった。
するとここで、元EXPG生でありEXILEのバックダンサーとしても活動していたゆうちゃみをはじめ、妹のゆい小池（ゆいちゃみ）、土方エミリ、山下幸輝（WILD BLUE）、村重杏奈、MCのEXIT、鷲見玲奈がサプライズでステージに登場。思いがけない顔ぶれに、会場からは驚きの声が上がった。
村重は「私がLDHです！」と意気揚々と挨拶。「Choo Choo Train」でおなじみのロールダンスでは先頭に立ち、EXILE B HAPPYとともに笑顔で踊りを披露した。それぞれがキレのあるダンスで魅せ、グループの垣根を越えた交流が広がる中、ステージは大きな余韻を残して幕を閉じた。
◆「マイナビ TGC2026 S/S」テーマは「OUR CANVAS」
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
◆EXILE B HAPPYセットリスト
M1. MORNING SUN
M2. ビューティフル・ネーム
M3. Choo Choo TRAIN
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