JRA発表

14日に行われた中央競馬の中山9R・房総特別（芝2000メートル）で、ノビリシマビジョン（牝4、青木）に騎乗した戸崎圭太騎手が騎乗停止となった。今月28日から4月5日まで9日間（開催日4日間を含む）。29日のG1高松宮記念、4月5日のG1大阪杯騎乗は不可能となった。

JRAによると房総特別で8位入線したロートホルンの加藤征弘調教師から、4位入線ノビリシマビジョンの最後の直線での進路の取り方について、降着の裁決を求める申し立てがあった。

着順を変更する事象とは認めなかったため、到達順位通りレースは確定。一方、ノビリシマビジョンに騎乗した戸崎は「十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いた」ため、「2026年3月28日（土）から2026年4月5日（日）まで9日間(開催日4日間を含む)の騎乗停止」と発表された。

29日にはG1高松宮記念（中京芝1200メートル）、4月5日にはG1大阪杯（阪神芝2000メートル）が行われるが、この2レースには騎乗できない。



（THE ANSWER編集部）