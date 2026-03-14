当日でも作れる！ホワイトデーは「マシュマロ」に頼ろう

3月14日はホワイトデー。お返しをしなくちゃと思いつつ手つかず…。そんな人は、「マシュマロ」に頼りましょう。当日でも簡単にできて大助かり！

▼手軽なマシュマロチョコ

ピックに刺したマシュマロを、湯せんして溶かしたチョコにくぐらせるだけ。簡単なのにとびきりかわいい♪小さなお子さんでも食べやすいところも、推しポイントです。

▼かわいい！マシュマロパンダ

マシュマロをカットして、人気者のパンダにアレンジ！工作気分でできて、楽しいレシピです。お子さんと一緒に作っても盛り上がりそう。

▼サクふわ食感が魅力！

砕いたコーンフレークをトッピングしたマシュマロは、外側はサクっと中はふわっとして楽しい食感。白いホワイトチョコに赤のクランベリーが映える〜。

▼映え◎！デコポッキー

みんな大好きなポッキーを、おしゃれにデコレーション。甘酸っぱいいちごの味わいとチョコの相性もバッチリです。キュートすぎて、食べるのがもったいぐらい。

▼ふわサク！サンドクッキー

市販のビスケットにマシュマロをのせてレンチンした後、もう1枚のビスケットでサンド。仕上げにチョコペンでお絵描きすれば、世界でひとつのスペシャルなスイーツに。



※記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました

今回ご紹介したレシピはどれもステキ！当日でも簡単に大量生産できるものばかりです。さっそく作って、みんなに配っちゃいましょう！(TEXT:森智子)

（撮影：クックパッドフォトサポーターズ）