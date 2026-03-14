戦後80年、まだまだ聞ける生の声がそこにある。平成生まれの主人公が義父から聞かせてもらった「戦争の現実」【書評】

戦後80年、まだまだ聞ける生の声がそこにある。平成生まれの主人公が義父から聞かせてもらった「戦争の現実」【書評】