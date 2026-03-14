まるでコント…！？犬と『お手』をしていたら後ろに座る大型犬が「自分も？」と勘違いした模様。可愛すぎるやり取りは反響を集め、投稿は2.3万回再生を突破。「シンクロしてる」「お手したいもんね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：犬に『お手』をしていたら、後ろにいた大型犬が勘違いしてしまい…思わず笑う『コントのような光景』】

ボーダーコリーさんとお手をしていたら…？

TikTokアカウント「kurimaruch1103」に投稿されたのは、ゴールデンドゥードルの「栗丸」くんの天然でお茶目なお姿。この日、遊びにきていたお友達のボーダーコリーさんと『お手』をしていた投稿者さん。

シュッシュッっと俊敏な動きで完ぺきなお手を披露するボーダーコリーさん。スリムな体に長い前足、そしてキリっとした表情で投稿者さんを見つめながら繰り出すお手は見本そのものだったそう。

後ろに座るわんこが勘違い！？

このときボーダーコリーさんの後ろに座っていた栗丸くんは、投稿者さんの『お手』の声についつい反応してしまったのだとか…！栗丸くんもお手をしていたことに途中から気づいた投稿者さんも、これには思わず吹き出してしまったそう。

差し出した前足を受け止める手がないため、何度も空を切る空振りのお手…。それでもご主人様の『お手』のコマンドに従順な栗丸くん。なんともいじらしく、それでいてボーダーコリーさんとシンクロする光景は、まるで息ぴったりのコントのよう…！チャーミングな栗丸くんには、多くの人が笑顔になったのでした♡

「お手ですね…！！」と勘違いしてしまった栗丸くんの姿には「可愛すぎます」「尊い…」「お手したいよねー」などのコメントが寄せられています。

階段を下りたのに上れない！

ちょっぴり天然な栗丸くんの別投稿もご紹介！この日、設置されている柵を器用に動かして階段を下りていったという栗丸くん。満足してふたたび2階へと上がってきましたが、そこには自分で動かしたままの柵が…！

『あれ…入れない…』と、目の前の柵に不思議そうなお顔。自分でずらしたままの状態なのですが、この隙間では通れないと判断している模様。自分で動かしたのに…！と思わず笑いが込み上げます。

これ以上はどうしようもないと判断した栗丸くん、最後は投稿者さんに懇願の視線を向けたそうです。人間のような栗丸くんとの日々は楽しくて仕方のないことでしょう…！

TikTokアカウント「kurimaruch1103」では、栗丸くんの愉快な日々が投稿されています。お茶目で大きなもふもふに癒されてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「kurimaruch1103」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております