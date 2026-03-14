映画見たあと何する？見終わった後の「デートスポット」９パターン
気になる女の子と約束した映画デート。ウキウキする反面、映画を見終わった後のデートスポットについて悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで今回は、みなさんに充実したデートを実現して頂くため、「映画を見終わった後のデートスポット９パターン」を紹介させていただきます。
【１】カフェでお茶をする。
カフェでコーヒーを飲みながら、映画の感想などを語り合うパターンです。映画を見る前に昼食をとっていた場合は、自然な流れとなるでしょう。なお、映画を見た後、スムーズにカフェに移動できるように下調べしておくと、より好印象を残すことができるでしょう。
【２】公園でざっくばらんに話す。
お昼に映画を見て、外が明るかった場合のパターンです。外でも過ごしやすい天候であれば、公園で会話しても良いでしょう。お金がかからないので、お財布に優しいデートスポットとなります。
【３】夜のドライブへ繰り出す。
車で映画館に訪れたときに使えるパターンです。夜、ドライブデートをしながら、映画の感想などを語り合うことができるでしょう。ドライブデートを円滑に行うため、予めドライブコースを決めておくことで、女の子が快適だと感じるデートを実現できるでしょう。
【４】遊園地などのテーマパークに行く。
映画後の会話で、「遊園地に行きたい」という話になり、本当に実現させてしまうパターンです。資金力と行動力の両方が必要となる難易度が高いデートコースとなります。体力的にも負担がかかるので、女の子の意思を尊重する気遣いが必要となります。
【５】ボウリングに挑戦する。
お互い元気だった場合には映画終了後に、ボウリングに直行するケースもあるようです。スコアだけではなく、女の子の顔色をよくチェックし、無理をさせないように気遣う必要があります。
【６】カラオケで二人で熱唱する。
映画を見終わった後にカラオケに行くパターンです。お互いにカラオケ好きであれば、成立するデートスポットです。しかし、カラオケを歌っている間は、会話することができないので、映画の感想や恋愛観などを聞き出すことが難しい状況となります。
【７】夜景を観に行く。
映画を見終わった後、夜景を見ながら会話するパターンです。ロマンチックな夜景を観ることで、映画の感想のみならず、恋愛観など普段は聞けない話を聞き出すチャンスとなります。なお、キレイな夜景が近くに見える映画館を選ぶ必要があります。また、映画の上映後は暗くなっているタイミングになるように、上映時間も考慮した方が良いでしょう。
【８】ゲームセンターで遊ぶ。
映画館に隣接するゲームセンターで遊ぶパターンです。二人で協力するゲームをクリアすれば、達成感を共有し、さらに仲良くなれるでしょう。ただし、映画の感想について話す機会がないので、メールで感想を伝えるなどのフォローが必要となるでしょう。
【９】食事をする。
映画を見終わった後、食事をしながら会話するパターンです。映画の感想だけではなく、さまざまな話をじっくりと聞くことができます。映画の終了後、ちょうどお腹が減る時間になるように計画する必要があるので、映画の上映時間をチェックした上で、レストランまでの移動時間も考慮する必要があります。
相手が喜びそうなデートスポットはあったでしょうか。予算や集合時間によって、いろいろな選択肢がありますが、無理のない計画を立てて頂ければ幸いです。また、他にも映画を見終わった後のデートスポットが存在すると思いますので、オススメの場所などあれば、ぜひ教えてください。
【１】カフェでお茶をする。
カフェでコーヒーを飲みながら、映画の感想などを語り合うパターンです。映画を見る前に昼食をとっていた場合は、自然な流れとなるでしょう。なお、映画を見た後、スムーズにカフェに移動できるように下調べしておくと、より好印象を残すことができるでしょう。
お昼に映画を見て、外が明るかった場合のパターンです。外でも過ごしやすい天候であれば、公園で会話しても良いでしょう。お金がかからないので、お財布に優しいデートスポットとなります。
【３】夜のドライブへ繰り出す。
車で映画館に訪れたときに使えるパターンです。夜、ドライブデートをしながら、映画の感想などを語り合うことができるでしょう。ドライブデートを円滑に行うため、予めドライブコースを決めておくことで、女の子が快適だと感じるデートを実現できるでしょう。
【４】遊園地などのテーマパークに行く。
映画後の会話で、「遊園地に行きたい」という話になり、本当に実現させてしまうパターンです。資金力と行動力の両方が必要となる難易度が高いデートコースとなります。体力的にも負担がかかるので、女の子の意思を尊重する気遣いが必要となります。
【５】ボウリングに挑戦する。
お互い元気だった場合には映画終了後に、ボウリングに直行するケースもあるようです。スコアだけではなく、女の子の顔色をよくチェックし、無理をさせないように気遣う必要があります。
【６】カラオケで二人で熱唱する。
映画を見終わった後にカラオケに行くパターンです。お互いにカラオケ好きであれば、成立するデートスポットです。しかし、カラオケを歌っている間は、会話することができないので、映画の感想や恋愛観などを聞き出すことが難しい状況となります。
【７】夜景を観に行く。
映画を見終わった後、夜景を見ながら会話するパターンです。ロマンチックな夜景を観ることで、映画の感想のみならず、恋愛観など普段は聞けない話を聞き出すチャンスとなります。なお、キレイな夜景が近くに見える映画館を選ぶ必要があります。また、映画の上映後は暗くなっているタイミングになるように、上映時間も考慮した方が良いでしょう。
【８】ゲームセンターで遊ぶ。
映画館に隣接するゲームセンターで遊ぶパターンです。二人で協力するゲームをクリアすれば、達成感を共有し、さらに仲良くなれるでしょう。ただし、映画の感想について話す機会がないので、メールで感想を伝えるなどのフォローが必要となるでしょう。
【９】食事をする。
映画を見終わった後、食事をしながら会話するパターンです。映画の感想だけではなく、さまざまな話をじっくりと聞くことができます。映画の終了後、ちょうどお腹が減る時間になるように計画する必要があるので、映画の上映時間をチェックした上で、レストランまでの移動時間も考慮する必要があります。
相手が喜びそうなデートスポットはあったでしょうか。予算や集合時間によって、いろいろな選択肢がありますが、無理のない計画を立てて頂ければ幸いです。また、他にも映画を見終わった後のデートスポットが存在すると思いますので、オススメの場所などあれば、ぜひ教えてください。