第49回日本アカデミー賞の授賞式が13日、都内のホテルで行われ、最優秀助演女優は「ナイトフラワー」（内田英治監督）の森田望智（29）が受賞した。

北川景子演じるシングルマザーが生活に窮してドラッグの密売に手を染める姿を描く同作。森田は主人公のボディーガードである孤独な格闘家を体当たりで演じ、高畑充希、寺島しのぶ、森七菜ら「国宝」出演者が3人を抑え見事戴冠した。

森田についてコメントを求められた北川は「本当に普段おっとりしてる望智ちゃんで、“私できれば誰とも戦いたくないんです”って言ってたのに、毎日毎日格闘技をやってて、大丈夫かなと思って、ずっと私は本当見守るだけだったんですけど」目をうるませながら言葉をつむぎ、「望智ちゃんがいつもなんかフワフワっていてくださったので、すごいムードメーカーで、あの、救われました。ありがとうございました」と感謝。森田も笑顔がはじけた。

最優秀助演女優発表の瞬間には、涙をこらえる北川の表情も映され、この様子に視聴者からは「受賞の瞬間、涙をこらえる北川景子さん、ものすごく美しい」「そして涙目の北川景子が美しすぎる」「北川景子が森田さんみる目が母親の目すぎて」「涙を目にうかべる北川景子さんの姿 綺麗すぎる…」「森田望智と北川景子の美しさに息を呑み、目を奪われたぜ…………」など絶賛の声が上がった。