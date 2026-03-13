北朝鮮はグッドチーム。ポゼッションもできる。豪州FWが明かす「正直に言えば...」【女子アジア杯】
力強く勝ち切った。
オーストラリアで開催されている女子アジアカップで、現地３月13日にホスト国は準々決勝で北朝鮮と対戦。開始９分にMFケネディが先制弾、後半が始まってすぐの47分にFWカーが追加点をゲット。65分に１点を返されるも、そのまま２−１で逃げ切った。
試合後のフラッシュインタビューで、先制点の起点にもなったカーは「最も重要なことは勝利です」と笑顔を見せる。
――チームの守備は改善されました。その点については？ インタビュアーから問われると「チームとして本当に良いパフォーマンスだったと思います」と振り返る。
「相手は良いチームで、ボールを多く保持していましたし、試合の終盤、正直に言えば前半と後半の終わり頃は、相当にプレッシャーがありました。
でも、今日の私たちのメンタルが示したと思います。前半と後半、開始早々に得点して、それで最後まで守り切ることができました」
スタジアムに詰めかけたファン・サポーターにも感謝する。
「皆さんの力が必要だし、観客が違いを生んでくれます。今日の観客は素晴らしくて、私たちを勝利に導いてくれました。
準決勝でも皆さんの力が必要になります。これらの試合は厳しいけど、ホームで戦えるのは私たちにとって有利な点。だから応援してほしいし、スタジアムを満員にしてほしい」
今大会では上位４チームと、準々決勝で敗れたチーム同士のプレーオフを制した２チームに来年の女子ワールドカップの出場権が与えられる。すでに世界行きを決めたオーストラリアは、準決勝で中国×台湾の勝者と相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】３戦全勝なでしこジャパンの全17ゴールをイッキ見！
オーストラリアで開催されている女子アジアカップで、現地３月13日にホスト国は準々決勝で北朝鮮と対戦。開始９分にMFケネディが先制弾、後半が始まってすぐの47分にFWカーが追加点をゲット。65分に１点を返されるも、そのまま２−１で逃げ切った。
試合後のフラッシュインタビューで、先制点の起点にもなったカーは「最も重要なことは勝利です」と笑顔を見せる。
「相手は良いチームで、ボールを多く保持していましたし、試合の終盤、正直に言えば前半と後半の終わり頃は、相当にプレッシャーがありました。
でも、今日の私たちのメンタルが示したと思います。前半と後半、開始早々に得点して、それで最後まで守り切ることができました」
スタジアムに詰めかけたファン・サポーターにも感謝する。
「皆さんの力が必要だし、観客が違いを生んでくれます。今日の観客は素晴らしくて、私たちを勝利に導いてくれました。
準決勝でも皆さんの力が必要になります。これらの試合は厳しいけど、ホームで戦えるのは私たちにとって有利な点。だから応援してほしいし、スタジアムを満員にしてほしい」
今大会では上位４チームと、準々決勝で敗れたチーム同士のプレーオフを制した２チームに来年の女子ワールドカップの出場権が与えられる。すでに世界行きを決めたオーストラリアは、準決勝で中国×台湾の勝者と相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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