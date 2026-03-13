統合失調症で叫ぶ姉。医師免許をもつ両親は「問題ない」と言い張るが……衝撃のドキュメンタリー映画『どうすればよかったか？』の書籍版が刊行【書評】

統合失調症で叫ぶ姉。医師免許をもつ両親は「問題ない」と言い張るが……衝撃のドキュメンタリー映画『どうすればよかったか？』の書籍版が刊行【書評】