西山智樹と前田大輔によって結成されたTAGRIGHTを30分で知る！初出し映像も含む特番が放送決定

西山智樹と前田大輔によるボーイズグループ結成プロジェクト『TAG SEARCH』から結成した新ボーイズグループ・TAGRIGHT（読み：タグライト）の特別番組『TAGRIGHT -THE NEXT-』が、3月16日25時09分より日本テレビにて放送されることが決定した。

■『TAG SEARCH』から結成した新ボーイズグループTAGRIGHTの結成までの半年間の軌跡を振り返る

グループ名のTAGRIGHTには、“自分のTAG（個性）を信じ、自ら選んだ道をRIGHT（正しさ・権利）に変えていきたい”というふたりの願いが込められた。メンバーに小林大悟、今井魁里、岸波志音、若松世真、ジェイを迎え、2025年12月に7人での活動をスタート。1月には、日本青年館ホールでの4日間にわたるプレデビューショーケースを成功させ、バラエティ番組やラジオに出演するなど、次のステップへと歩みを続けている。

この番組は、そんな彼らのグループ結成までの半年間の軌跡を振り返り、2月に出演した初の対バンイベント『BEAT AX VOL.9』の様子なども初出し。結成されたばかりのTAGRIGHTを30分で知ることができる。

また、Huluでは、TAGRIGHT結成からプレデビューまでの全貌を描いたドキュメンタリー番組『「TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦」Hulu完全版』を現在配信中。さらに、推しカメラ（チッケム）映像配信サービス・Chikemoo（チケムー）にて、TAGRIGHTが2026年1月に東京・日本青年館ホールで行ったショーケース『TAGRIGHT showcase -REVEAL as 1-』より、プレデビュー曲「FOREVER BLUE」を含む全5曲のパフォーマンスとMCの映像が配信中だ。

そして、3月22日からは、TAGRIGHT初参加となった対バン形式のイベント『BEAT AX VOL.9』の模様がHulu独占にて疑似生配信スタート。特別番組『TAGRIGHT -THE NEXT-』と合わせて、今注目のグループ・TAGRIGHTの様々な姿をぜひ楽しもう。

※メイン写真：PHOTO BY ハタサトシ

■番組情報

日本テレビ『TAGRIGHT -THE NEXT-』

03/16（月）25:09～25:39

出演：TAGRIGHT（西山智樹、前田大輔、小林大悟、今井魁里、岸波志音、若松世真、ジェイ）

※関東ローカル

※放送遅延・休止の可能性あり

※TVer、日テレTADAにて地上波番組放送後より1週間見逃し配信

※Huluにて地上波番組放送後より配信

