福岡第一、八王子、開志国際など全国の強豪が集結…『KAZU CUP 2026』が3月25日から開催

3月25日から27日にかけて、日本工学院八王子専門学校（東京都八王子市）の体育館にて、全国の高校男子バスケットボールの強豪が集う「日本工学院Presents KAZU CUP（カズカップ）2026」が開催される。

2012年に初開催され12回目を迎える今大会には、「SoftBank ウインターカップ2025 令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会」ベスト4の福岡第一高校（福岡県）をはじめ、「令和7年度全国高等学校総合体育大会 バスケットボール競技大会（インターハイ）」で準優勝した地元の八王子学園八王子高校（東京都）など、北海道から九州まで1都1道9県から16校が出場。4ブロックに分かれての予選リーグおよび順位トーナメントが予定されている。

同大会は、過去に八村塁（ロサンゼルス・レイカーズ）や河村勇輝（シカゴ・ブルズ2way契約）、富永啓生（レバンガ北海道）らもプレー。今大会も一般観覧無料で全試合を観戦できる。

今大会に出場するチームの一覧は以下のとおり。

◆■「日本工学院Presents KAZU CUP 2026」出場校

旭川工業高校（北海道）



駒澤大学附属苫小牧高校（北海道）



北海道栄高校（北海道）



県立秋田工業高校（秋田県）



日本大学東北高校（福島県）



昭和第一学園高校（東京都）



日本大学豊山高校（東京都）



八王子学園八王子高校（東京都）



開志国際高校（新潟県）



北越高校（新潟県）



高岡第一高校（富山県）



山梨学院高校（山梨県）



桜丘高校（愛知県）



彩星工科高校（兵庫県）



尽誠学園高校（香川県）



福岡第一高校（福岡県）

