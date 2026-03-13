辻希美が自身のYouTubeに「【生後6ヶ月】夢空のハーフバースデー 写真撮影のドタバタも全部お見せします【2026/02/08】」を更新。昨年8月に誕生した第5子の次女、夢空のハーフバースデーを祝福する姿を公開した。

夢空をおんぶしながら準備を始めた辻は、ハーフバースデーの記念写真を彩るグッズや、この日着用する赤ちゃんドレスを紹介。長女の希空も登場し、半年のことや妊婦期間を振り返りながら作業を進める。途中、雪遊びから帰ってきた長男の青空に「ねえなんで洋服着ていないの？」「いい加減にして」と叱る一幕もあり、賑やかな家族の様子が垣間見えた。

飾り付けを終えた辻は、「ユメピーハーフ」の文字が施されたキューピーハーフ風の衣装を紹介し、三男の幸空や希空に見守られながら、無事着せることに成功した。シーツの上に根転がせると、鼻の下を伸ばしたり無言でカメラ目線をしたりする夢空に周囲は大笑い。

何とかカメラに興味を惹かせて全力の笑顔を引き出そうと頑張る大人たち。希空は寝っ転がって夢空に寄り添い、姉妹ツーショットを撮影。途中泣き出してしまうも、なぜかカメラを向けると笑顔を見せるといった将来有望な振る舞いを見せた。

続いてドレスにお色直しし、バルーンとケーキを背景に撮影会を開始。ここでも笑顔を引き出そうと必死に盛り上げる大人たちに見事に応える夢空。幸空くんとのツーショットや、ママが加わっての3ショット、希空との2ショットと続き、撮影会は終了した。

撮影後、辻は眠りについた夢空を抱っこしながら、「バタバタだったんですけど、無事に半年を迎えることができまして、可愛い写真がたくさん撮れて、よかったでございます」と感想を述べた。この動画にコメント欄では、「笑顔めっちゃ可愛い」「愛情たっぷりで素敵な家族」「一生懸命な大人たちも面白い」「天使すぎて終始ニヤケ散らかしました」などの声が寄せられている。

（文=本 手）