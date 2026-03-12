TWICEモモ、ミニキャミワンピ姿に熱視線「圧倒的なオーラ」「スタイルレベチ」
【モデルプレス＝2026/03/12】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のモモ（MOMO）が3月12日、自身のInstagramを更新。ミニワンピース姿を披露した。
【写真】TWICEメンバー「スタイルレベチ」ミニキャミワンピ姿
モモは「The show was amazing」とコメント。「＃MiuMiu」「＃MiuMiuFW26」とハッシュタグを添え、胸元と肩ひもが白い透かし編みニットのブラウンのミニキャミソールワンピース姿を公開。ショートブーツを履いたスラリと真っ直ぐな美しい脚を見せている。
また、イタリアのブランド「Miu Miu」の公式Instagramでも、同じ装いのモモの姿が「@momo attends the Miu Miu Fall/Winter 2026 fashion show by Miuccia Prada in Paris」と言葉を添えて共同投稿されており、モモがショーに参加したことを紹介している。
この投稿jに、ファンからは「圧倒的なオーラ」「スタイルレベチ」「ため息の出る美しさ」「女神」「絵になる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【Not Sponsored 記事】