【モデルプレス＝2026/03/12】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のモモ（MOMO）が3月12日、自身のInstagramを更新。ミニワンピース姿を披露した。

【写真】TWICEメンバー「スタイルレベチ」ミニキャミワンピ姿

◆TWICEモモ、ミニワンピ姿公開


モモは「The show was amazing」とコメント。「＃MiuMiu」「＃MiuMiuFW26」とハッシュタグを添え、胸元と肩ひもが白い透かし編みニットのブラウンのミニキャミソールワンピース姿を公開。ショートブーツを履いたスラリと真っ直ぐな美しい脚を見せている。

また、イタリアのブランド「Miu Miu」の公式Instagramでも、同じ装いのモモの姿が「@momo attends the Miu Miu Fall/Winter 2026 fashion show by Miuccia Prada in Paris」と言葉を添えて共同投稿されており、モモがショーに参加したことを紹介している。

◆TWICEモモの投稿に反響


この投稿jに、ファンからは「圧倒的なオーラ」「スタイルレベチ」「ため息の出る美しさ」「女神」「絵になる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

