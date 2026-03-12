“現役の看護師”グラビアアイドル、お風呂でのサービスショットが「スタイル抜群」 ウエストは驚異の58cm
現役看護師でラウンドガールなどとして活躍中の桃里れあが、12日までにXを更新。美しさあふれる姿を披露した。
【写真】“現役の看護師”グラビアアイドルが「スタイル抜群」 水着姿、グラビア姿も（18枚）
看護師でありながら、格闘技のラウンドガールやレースクイーン、コスプレやグラビアまでこなす桃里。身長は164cm、ウエストは58cmと抜群のスタイルを誇り、SNSでは近影を度々披露し話題を呼んでいる。
そんな彼女が「足裏もすき？」とつづり公開したのは、着衣でお風呂に入っている自身の姿。可愛らしい表情でも魅せた。ファンからは「スタイル抜群」「美しすぎる」などの声が寄せられている。
引用：「桃里れあ」Instagram（@rea_momosato）、X（@rea_momosato）
