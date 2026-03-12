『薬屋のひとりごと』初の公式レシピ本発売 未公開レシピ含む全23品 原作・日向夏描き下ろしSSが特別収録
シリーズ累計4500万部突破の大人気作『薬屋のひとりごと』から、初の公式レシピ本『薬屋のひとりごと 猫猫の調合書（レシピ）』（イマジカインフォス）が5月13日に発売される。
【写真】猫猫恍惚の毒見スープも現実世界に！『薬屋のひとりごと』メニュー
壬氏（ジンシ）の「媚薬を作ってくれないか？」との依頼で猫猫（マオマオ）が作ったチョコレートや、小蘭（シャオラン）・子翠（シスイ）との友情の証・氷菓(アイス)をはじめ、作中で読者の心をつかんだ数々の料理を原作者・日向夏氏完全監修のもとレシピ化。物語に登場したあの味を、実際に「作って」「味わう」ことができる。
また、本書だけの日向夏氏書き下ろしショートストーリーが特別収録。料理を軸に広がる物語を味わいながら、読む楽しさと作る楽しさの両方を堪能できる一冊となる。
一部レシピは、WEBで先行公開され大きな反響を呼び、SNSでも「作ってみた」投稿が続出。本書では、未公開レシピを含む全23品が、くわしい工程写真付きでわかりやすく紹介されている。装丁画は、しのとうこ氏による本書のための描き下ろし。
さらに、書籍化決定を記念して、新レシピ「月精の夜空ゼリー」が公開。今回初めて、作中に出てくる料理ではなく、作中の名シーンを表現したレシピとして登場する。
書店特典には、アニメイトで千社札、メロンブックスでポストカード、ヒーロー党でステッカー（フォトカードサイズ）が配布されるほか、ヨドバシカメラ、ワンダーグーグループ、三洋堂書店グループ、精文館書店グループ、明屋書店グループ、有隣堂グループ、セブンネットショッピング、楽天ブックス、Amazon（13日0：00カートオープン）ではトレカサイズカードが配布される。
■収録レシピ一覧
・猫猫の“媚薬”チョコレート
・園遊会のみかん生姜飴
・青魚と野菜のなます
・恍惚の毒見スープ
・麦稈の二層モクテル
・上級妃の柑橘蜂蜜煮
・街歩きの串焼き
・見送りの青薔薇タルト
・月精の夜空ゼリー
・滝壺の蕗煮
・友情の氷菓
・パパ（※パパは中国語表記）の葡萄果実水（ぶどうジュース）
・狐の里の油条（あげぱん）
・暗号の運命餅干（フォーチュンクッキー）
・燕燕の乾焼蝦仁（エビチリ）
・水蓮の西方風焼き菓子
・大理石（マーブル）模様の可可阿（カカオ）菓子
・壬氏の疲労回復スープ
・やぶ医者の甘藷菓子
・訪問の夜の豚角煮
・水蓮の鮑粥
・体調確認の鶏粥
・猫猫のかさ増し粥
