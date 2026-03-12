フォロワー4万人の人気ユーザー激推し味噌は…？ご飯が進むこと間違いなし「神味噌」7選＜後編＞

料理が好きで、レシピを多数考案しているクックパッドアンバサダーさんに、普段から使っているお気に入りの調味料と、それを使ったおすすめレシピを教えてもらいました。今回のテーマは、日本の食卓に欠かせない定番調味料「味噌」です。

味噌汁や炒め物が格上げ！おすすめ味噌＆レシピ

1.フルーティーな甘みに驚く「CRAFT MISO 生糀」

ベルクで購入



モモとミルキィ☆さんのおすすめは、ひかり味噌の「CRAFT MISO 生糀」。

「国産米100% 米・大豆・天日塩だけというシンプルさと、パッケージのオシャレさに惹かれて購入。『フルーティーな味わい』という表記通り、甘みのある優しい甘さで気に入っています。野菜はもちろん、お肉に合わせてもおいしいです」



おすすめレシピ



「尖ったしょっぱさがないので、野菜の甘みをいかして最後までおいしく飲めるお味噌汁に仕上がります」

2.名古屋発！ご飯がすすむ万能だれ「献立いろいろみそ」

オオゼキで購入

4万人以上のフォロワーを抱えるクックパッド人気ユーザーmojさんがおすすめするのは、イチビキの「献立いろいろみそ」。

「普段、ホイコーローなどの味噌味の炒め物を作る際は赤味噌に醤油、砂糖、酒、みりん、辛みを加えて作りますが、これを使うと醤油と辛味だけで味が決まります」



おすすめレシピ



「甘味が強いので、炒め物の際は醤油、豆板醤、ごま油などを入れます。水分が多いと味噌汁のようになるので要注意。しっかり濃いめで、ご飯のお供系の炒め物におすすめです」

3.だし入り味噌のベストセラー「料亭の味（だし入り）」

ライフで購入

マダム・フィーカさんのおすすめは、マルコメの「料亭の味（だし入り）」。

「かつおと昆布のだしが最初から混ざっていてお湯に溶かすだけでお店の味に。溶けやすくて使い勝手が良く、炒め物やスティック野菜にも合う魔法の調味料です」



おすすめレシピ



「調味料が少なく、工程が簡単なので、誰でも失敗なく作れます。たんぱく質もとれて、家族が喜んで食べてくれます」

味噌ひとつで、いつもの食卓が新鮮に

スーパーで見かける定番から、パッケージがおしゃれな進化系まで、個性豊かな味噌をご紹介しました。「時間のない日はだし入りや液体タイプ」、「週末はこだわりの味噌でじっくり調理」という風に、シーンに合わせて使い分けるのも楽しいですね。

味噌をひとつ変えるだけで、いつもの食卓が新鮮に感じられるはず。次のお買い物では、ぜひ新しいお気に入りを探してみてくださいね。

