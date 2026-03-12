11万円プラスで充実の装備を追加

スズキは、2026年1月23日にマイナーチェンジを実施した新型「スーパーキャリイ」を基にした、特別仕様車「スーパーキャリイ 特別仕様車 Xリミテッド」の販売を開始しました。

今回のマイナーチェンジでは、「キャリイ」シリーズ全体でエクステリアとインテリアのデザインが変更され、安全装備や快適装備も進化を遂げました。

【画像】超カッコイイ！ これがスズキ"新型"「軽トラ」です！ 画像で見る（30枚以上）

スズキの軽トラックであるキャリイは、1961年に初代が誕生しました。現行モデルは2013年に登場した11代目にあたり、農業や建設、配送といった商用の現場で幅広く利用されています。

そのキャリイの派生モデルとして2018年に登場したのがスーパーキャリイです。このクルマは室内長を拡大し、軽トラックでありながらシートのスライドやリクライニング機能を備えている点が特徴です。

スーパーキャリイは、通常のキャリイよりもキャビンが広くなっているため、運転席シートはクラス最長となる180mmのロングスライドと、40°までのリクライニングが可能です。これにより、適切な運転姿勢を保てるだけでなく、シートを倒して休憩できることも大きな利点です。

荷台の長さはその分短くなりますが、荷台の床面がキャビン下まで貫通している構造のため、長尺物も通常のキャリイと同様に積載でき、趣味の相棒としても最適な1台となっています。

このスーパーキャリイの上級グレード「X」をベースにした特別仕様車がXリミテッドです。

エクステリアを中心にブラック系の加飾が施されており、その内容は「SUZUKI」ロゴ入りの専用フロントガーニッシュ、ブラックドアハンドル、専用ブラックフォグランプベゼル、ブラック加飾の専用カラードバンパー、ブラックメタリック塗装の専用スチールホイールと多岐にわたります。

さらに、ボディサイドとリアのあおりにはタイヤパターンを模した専用デカールも装着されており、標準仕様でありながらカスタマイズカーのようなスタイルを実現している点が魅力です。

駆動方式は後輪駆動の2WDと4WDが用意され、それぞれに5速MTと4速ATが組み合わされます。4WDモデルはトランスミッションによって仕様が異なり、AT車はボタン操作のパートタイム式4WD、MT車はハイ・ロー2段の切替式パートタイム4WDで、さらにデフロックも装備しています。そのため、悪路走破性を求めるユーザーにも推奨できるモデルです。

内装はシンプルで扱いやすいデザインを継承しつつ、収納スペースが拡張されたことで、より使い勝手が向上しています。

新車価格（消費税込）は156万9700円から180万700円に設定されており、ベース車両のスーパーキャリイXとの価格差はわずか11万円です。

この価格差で数々の専用エクステリアパーツが手に入ることを考えると、カスタマイズを好むユーザーにとって、非常に訴求力の高い魅力的な特別仕様車といえるでしょう。