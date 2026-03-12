Kis-My-Ft2・二階堂高嗣、落合モトキ、超特急・高松アロハらが妻を裏切る“クズ夫”に 『サレタ側の復讐』追加キャストが発表
水崎綾女、篠田麻里子、矢吹奈子がトリプル主演する4月1日スタートのドラマ『サレタ側の復讐（ふくしゅう）〜同盟を結んだ妻たち〜』（テレビ東京系／毎週水曜25時）より、Kis-My-Ft2・二階堂高嗣、落合モトキ、超特急・高松アロハら追加キャストが発表された。
【写真】『サレタ側の復讐』キービジュアル
本作は、夫の不倫という裏切りに直面した“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結成し、交換復讐を企てていく姿を描く、痛烈かつ爽快なドロ沼不倫復讐劇。原作は、作画・きら、原作・雙葉葵による、累計280万ダウンロードを突破した同名電子コミック。
モラハラ夫の不倫現場を偶然目撃し、復讐を決意する主人公・岸本奈津子役を水崎綾女、奈津子の大学時代の友人で「復讐同盟」の発起人となる遠藤佳乃役を篠田麻里子、そして玉の輿結婚を叶えたものの、夫に複数の女性と不倫をされる早乙女麗奈役を矢吹奈子が演じる。
奈津子のモラハラ夫・岸本義隆役にKis-My-Ft2 のメンバーとして活躍するほか、映画『おとななじみ』など数多くの作品に出演、配信ドラマ『Make up ×××〜美しきサレ妻メイクの逆襲〜』では主演を務めるなど俳優としても活動の幅を広げる二階堂高嗣が決定。
大学院の研究室に勤める佳乃の夫・遠藤将生役を演じるのは、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK）、『そこから先は地獄』（日本テレビ） などに出演し、多彩な役柄を見事に演じ分け、繊細で真摯な演技で視聴者を魅了する落合モトキ。
麗奈と結婚しても女遊びが止まらない若手経営者・早乙女樹役を、メインダンサー＆バックボーカルグループ超特急のメンバーとして活躍するだけでなく、W主演を務めた現在公開中の映画『純愛上等！』、現在放送中のドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』（日本テレビ）など多数の作品に出演する高松アロハが演じる。
さらに、奈津子の癒やしの存在となる青年役に増子敦貴（GENIC）やそれぞれのクズ夫の不倫相手役に小西桜子、矢野ななか、青島心が決定。
奈津子の近所に住む気さくな青年・七瀬祐一郎役を演じるのは、男女7人組ダンス＆ボーカルグループGENIC のメンバーとして活躍する傍ら、舞台『千と千尋の神隠し』ハク役ほか俳優としても活躍するなど多方面で注目を集める増子敦貴。
将生の不倫相手・小松原乙葉役に、ドラマ『まどか26歳、研修医やってます！』（TBS）や『恋愛禁止』（読売テレビ）、映画『2126 年、海の星をさがして』などに出演し、様々なジャンルで活躍する小西桜子。
義隆の不倫相手の関根まどか役を、ドラマ『その着せ替え人形は恋をする』（MBS）などに出演し俳優として活躍しながら、YouTube チャンネル『佐久間宣行のNOBROCK TV』内の企画『超面倒くさい女』シリーズで話題となり、佐久間や芸人から『天才』と称され注目を集める矢野ななかが演じる。
樹の不倫相手・モデル兼インフルエンサーの南条愛役に、ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS）の劇中ドラマでの演技が話題となり、4月29日公開予定の映画『アギトー超能力戦争ー』の出演を控えるなど今後の活躍にさらに期待が集まる青島心が決定。
水ドラ25『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』は、テレビ東京系にて4月1日より毎週水曜25時、BSテレ東にて4月7日より毎週火曜24時放送。
※高松アロハの「高」は「はしごだか」が正式表記。
※キャストコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）／岸本義隆役
「サレタ側の復讐」への出演が決まった時は、素直に嬉しかったです。台本を読ませていただき岸本義隆の人間性を深く知ろうとした時に、自分の心が追いついていくか心配でした。撮影をするにあたって、いかに自分自身に違和感を覚えるかを大事にしようと考えています。その違和感こそが岸本義隆なのではないかなと思います。サレタ側・シタ側、両方の視点で視聴者の方には楽しんでいただきたいと思います！
■落合モトキ／遠藤将生役
台本を読ませて頂いた感想は、しっかりとドロドロの夫婦関係を描いているなと。人に相談する事が難しい問題だと思いますが、1人で悩まず相談できる相手がいる喜び。そこにエンタメを感じました。そして旦那様には天罰をしっかり受けて頂きましょう。
■高松アロハ（超特急）／早乙女樹役
早乙女樹役を演じさせていただきます、高松アロハです。
今回、僕自身初めて不倫がテーマの作品に出演させて頂きます。僕が演じる樹は、人の弱さや寂しさ、誰かを求めてしまう気持ちなど、さまざまな感情が重なった人物だと感じています。役と向き合う中で、人間関係の複雑さや愛の形について改めて考えさせられました。観てくださる方に、普段真っ直ぐな僕と真逆な樹を、楽しんでいただけたら嬉しいです！樹にどんな復讐が待っているのか是非最後まで見守ってください。
■増子敦貴（GENIC）／七瀬祐一郎役
七瀬祐一郎役を演じます、増子敦貴です！
七瀬くんは、主人公の奈津子さんにとって光のような希望のような存在です。夢や目標にも真っ直ぐで、マイナスイオンオーラを放っているような七瀬くんを演じたいです。どの瞬間も奈津子さんに笑顔になってもらえるように頑張ります！ファンの皆さんに新しい姿をお見せすることができると思うと、とっても楽しみです。ぜひご覧ください。
■小西桜子／小松原乙葉役
キャッチーで刺激的な物語でありながら、人の欲望や弱さを容赦なく映し出す作品だと感じました。台本を読み進めるほどにスカッとしたり、わくわくしたりと感情が忙しく、運命にじわじわ絡め取られていく姿は苦しくも、目が離せない美しさがありました。許されないと知りながら惹かれてしまう心の機微を、丁寧に向き合って演じたいと思います。是非、最後まで見届けていただけたらうれしいです。
■矢野ななか／関根まどか役
オファーを頂いた時は「この役、私にできるのか!?」と衝撃でした！私の中でまどかはしたたかで危うさも持つ女の子。ただの軽い女性や単純な不倫相手にはしたくないと思いました。奈津子たちが復讐しがいのある存在として、視聴者の皆さんの感情を揺さぶれるよう精一杯演じます！
■青島心／南条愛役
お話をいただき、素直にたくさん掻き乱そうと思いました。可愛らしくも憎い子になって、良い意味で嫌われたいと思います。そんな役を作れる様に撮影に挑み、作品を盛り上げていければと思います。
