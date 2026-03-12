前週ニュージーランドで開幕した国内男子ツアー。次戦は4月9日に初日を迎える東建ホームメイトカップ（三重）ということで1か月も「休み」に入る。

女子の開幕第2戦は12日から始まる「台湾ホンハイレディース」（台湾・オリエントG＆CC=6720ヤード・パー72）。台湾女子プロ協会と共催の新規大会で、日本選手は54人が出場するこの大会は賞金総額3億円。優勝賞金5400万円は、国内ツアーでは「アースモンダミンカップ」（優勝7200万円）に次いで高額だ。

昨季、年間女王に輝いた佐久間朱莉（23）は、前週の開幕戦を制し、2160万円をゲット。もし連勝すれば、今季の獲得賞金は早くも約7560万円となる。

ツアー関係者が言う。「佐久間は昨季、36試合で約2億2780万円を稼いだ。男子の賞金王だった金子駆大（23）は、約1億2023万円。女子のランキングなら4位相当でしかない。女子の1億円以上は7人いたが、男子は金子だけ。今季も女子は37試合で賞金総額が約49億円に対し、男子は22試合で約30億5800円。『女子が羨ましいですよ』と漏らす男子プロもいますが、人気がないから試合が増えないわけですから、JＧTO（日本ゴルフツアー機構）は考えることはあると思いますよ」

「例えば試合日程です。開幕試合から1か月も休んだ後に、2戦目をマスターズと同週に行なうことはないでしょ。松山（英樹）がマスターズで活躍すれば、スポーツマスコミはそちらを大きく取り上げるし、ネットも賑やかになる。国内は女子の試合もありますから、男子ツアーはベタ記事程度の扱いになりますよ」

ちなみに、国内男子開幕2戦目の優勝賞金は2600万円。今週の女子の半額以下だ。

国内男子ツアー衰退を加速させているのはJGTOかもしれない。ゴルフジャーナリストの宮崎紘一氏は取材を通して「JGTOから熱意も覚悟も見られなかったのは残念でならない」とバッサリやっている。いったいどういうことか。宮崎氏は何を見たのか。

