本日3月12日（木）よる7時〜 日本テレビ系で放送の「ぐるぐるナインティナイン2時間SP」は、「ひらめき頭脳バトル！こどもメンサ会員VSダメンサ軍団」、「亀梨和也&生見愛瑠ライアーゴチ」の2本立て。

「ゴチ」のVIPチャレンジャーは亀梨和也と生見愛瑠。生見は5年ぶりの参戦となるが、オープニングで「まさか今日の仕事はぐるナイだとは思わなかった」と切り出し一同から総ツッコミを受ける。一方の亀梨は、初参戦は17年前で6回目の参戦。「何度かお支払いさせてもらっています」というが、今回は果たして？

ゴチバトルの舞台は東京・銀座にある、政界のVIP御用達で独創的な中国料理を提供する「飛雁閣」。設定金額は24,000円。自腹額は8人で19万円前後となる。

今回は年に一度の恒例企画「ライアーゴチ」。メニューが入ったタブレットを一人ずつ選ぶが、一つだけすべての値段が書かれている。それを引いた人はライアーとなり、周りにバレないようにゴチバトルを行う。ビリになった人はライアーが誰かを答えることができ、見事正解した場合はライアーが自腹となる。ライアーとなった人物がいかにバレずにビリを免れるかが見所だが、早くも生見は「どういうこと？どういうこと？」と混乱。

バトルが始まると、互いにリアクションを探り合い戦々恐々。せいやが「亀梨さんそんなに目潤ってた？」と言うと、すかさず生見が「せいやさんの鼻が膨らんだ」と言い笑いが起きる。するとせいやも「めるるが静かやった。女優モードの顔してた」と返す。一方で倉科カナは「佐野君も顔赤くなってない？」、亀梨は「佐野君が火照ってる」と、佐野勇斗に注目が！その佐野は倉科に「リアクション薄」とけん制する。さらに亀梨は、白石麻衣がこまめにタブレットを見ていたとチェック。果たしてライアーはゲストか？初ライアーゴチの新メンバーか？それとも…？よーく見ていたら分かるかも？

年末の音楽番組で面識があるという亀梨と佐野。そこで今回佐野が亀梨に“ば・く・れ・つダンス”をリクエスト。増田貴久も参戦し、一夜限りのトリオ結成。3人のキレのあるダンスに「格好いい！」と声が上がるが、最後のキメのポーズでまさかの事態が…？また、亀梨はKAT-TUNのラストライブ終わりで赤西仁と飲みに行ったという。その際に増田に遭遇し、臨時同期会となったエピソードを明かす。すると増田からもある情報が解禁されることに!? 一体何が起きたのか？

一方、生見は最近「歯を見て誰だかわかる」という特技に気がついたという。そこで、有名人の歯だけを見て誰かを当てる新感覚のクイズを実施。予想外に全員で「おもろ！」と大盛り上がり。

結果発表ではまさかの人物がライアーだったことが判明。その正体に一同は騒然！果たしてライアーは一体誰なのか？そして超高額自腹になるのは誰なのか？ここまで自腹のない新メンバーがついに自腹になるのか？