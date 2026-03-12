「有力馬次走報」（１１日）

有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。

◇ ◇

◆ドバイＷＣデー諸競走（２８日・ＵＡＥメイダン）関連の動向。ドバイシーマＣ・Ｇ１（芝２４１０メートル）を予定していたダノンデサイル（牡５歳、栗東・安田）は出走を辞退。大阪杯（４月５日・阪神、芝２０００メートル）に向かうと管理する安田師がＸで発表した。また、僚馬でドバイＧＳ・Ｇ１（ダート１２００メートル）へ出走予定だったロードフォンス（牡６歳）も出走を見送る。ＵＡＥダービー・Ｇ２（ダート１９００メートル）へ出走予定のネッタイヤライ（牡３歳、栗東・矢作）は遠征へ向けて１１日に検疫入りした。

◆総武Ｓ３着のミッキーヌチバナ（牡８歳、栗東・高橋亮）、５着レヴォントゥレット（牡５歳、栗東・矢作）はマーチＳ（２９日・中山、ダート１８００メートル）へ向かう。大阪城Ｓ６着のブルーミンデザイン（牡５歳、栗東・宮本）は六甲Ｓ（２９日・阪神、芝１６００メートル）へ。鞍上は斉藤を予定。