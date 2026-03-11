赤ちゃんの頃は他の猫と変わらなかったのに。子猫の成長速度に反響が止まりません。話題の投稿は3000件以上の「いいね！」を獲得し「可愛い！こんな大きいニャンコ欲しいなぁ」「もうかわいすぎる！大きい猫大好きです！！」「大きくなったね！まだまだ育つね！」とのコメントが寄せられていました。

【写真：とっても小さかった『大型猫の赤ちゃん』→『４か月後』、子供が抱っこしてみると…驚愕の成長速度】

本当に4ヶ月？

Threadsアカウント「森 南雲平」に投稿されたのは、子猫ちゃんの4ヵ月の成長。抱っこされているのは、なんとまだ4ヵ月の子猫ちゃん。抱っこしているのが6歳のお子さんということもあり、そのサイズ感に驚きの声が上がっています。実はこの子猫ちゃん、大型種として知られる「メインクーン」なのだとか。

赤ちゃん時代の写真は体重200グラム前後と、他の猫種と大きな差はありません。しかし、メインクーンは生後4ヵ月頃から急激に体が大きくなるそうで、この子もすでに3.9kgという、成猫に匹敵する立派な体格に。これから一体どこまで大きくなるのか、成長が楽しみでなりませんね！

圧倒的なサイズ感に驚愕！

大きく成長中の子猫を見たThreadsユーザーたちからは「しっぽふとーい！！」「お子さんと一緒だとなおさらおっきい」「さすがメインクーンですね」などの声が寄せられていました。

