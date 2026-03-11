ライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」は、青年向けコミック雑誌「週刊ビッグコミックスピリッツ」のグラビアページへの掲載権を懸けたオーディションイベント『豪華5ページ！グラビア掲載！「週刊ビッグコミックスピリッツ」誌面掲載オーディション』を開催する。

本イベントは、「17LIVE」と「週刊ビッグコミックスピリッツ」による初のコラボレーション企画だ。

アプリ内イベントで上位に入賞した者、およびオーディションで選出された計6名のライバーが、6月頃発売の同誌グラビアページにモデルとして掲載される。1位のライバーは巻頭で単独1ページに掲載され、計5ページのグラビアに6名が登場する形となる。

「週刊ビッグコミックスピリッツ」は1980年の創刊以来、20～30代の男性を中心に支持を集める青年誌で、『アオアシ』や『チ。』などのヒット作を輩出してきた。

参加条件は、「17LIVE」の認証ライバーで18歳以上39歳以下の女性であること。水着での出演が可能であることも条件となっている。なお、Vライバーやキャラクター・着ぐるみなど顔を出していないライバーは対象外となる。イベント期間は3月11日から3月25日まで。

（文＝リアルサウンドテック編集部）