クロスカントリー向けシューズ「XC302」に新色ホワイトが登場―シマノの人気モデルがさらに洗練
シマノは、クロスカントリー向けオフロードシューズ「XC302」の新色ホワイトを3月10日より発売開始した。
「XC302」の新色ホワイト
「XC302」は上位モデルの技術を継承した高コストパフォーマンス機で、BOAダイヤルや保護用バッシュガード、足の安定性とパワー伝達を高めるレーシング構造を採用している。
グローブのようなフィット感とSHIMANO ULTREAD XCラバーアウトソールによる優れたグリップ力が特徴で、走行時・歩行時ともに快適さを実現する。
新色のホワイトは洗練された印象で、幅広いスタイルにマッチし、ライディングシーンを爽やかに彩る。
「XC302」新色ホワイト
重量は308g(サイズ43)、ソール剛性は5で、価格は1万9,800円となる。サイズはスタンダード・ワイドともに36-48を展開。
「XC302」の新色ホワイト
「XC302」は上位モデルの技術を継承した高コストパフォーマンス機で、BOAダイヤルや保護用バッシュガード、足の安定性とパワー伝達を高めるレーシング構造を採用している。
グローブのようなフィット感とSHIMANO ULTREAD XCラバーアウトソールによる優れたグリップ力が特徴で、走行時・歩行時ともに快適さを実現する。
新色のホワイトは洗練された印象で、幅広いスタイルにマッチし、ライディングシーンを爽やかに彩る。
「XC302」新色ホワイト
重量は308g(サイズ43)、ソール剛性は5で、価格は1万9,800円となる。サイズはスタンダード・ワイドともに36-48を展開。