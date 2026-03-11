【WBC】「えぐい歴史的下剋上」「アメリカが崖っぷちに…」 イタリア“ジャイアントキリング”でプールBは混戦模様 Xトレンド上位に「イタリア」「アメリカ敗退」
3月5日に開幕し、各国で熱戦が繰り広げられているワールドベースボールクラシック1次ラウンドで、きょう11日に行われたプールB「イタリア対アメリカ」の試合が話題となっている。
今大会、アメリカは、K.シュワーバー、A.ジャッジら多くのメジャーリーガーを擁し、プールBでここまで3連勝。優勝候補の評判通りの強さをみせていた。だがこの試合、イタリアは2回に3点、4回に2点をあげ、序盤から5点のリード。追加点を加え、8対0と大量リードするも、終盤にアメリカが猛攻をみせて、8対5と3点差で最終回へ。だが、1点返すも反撃及ばす、8対6でイタリアが勝利した。
この試合経過＆結果に、Xでは「イタリア」がトレンド1位、明日行われる「メキシコ対イタリア」の結果次第では起こりえる「アメリカ敗退」も3位にランクイン。
SNSには「まさかのイタリア勝利！サッカーでブラジルが日本に負けたくらいの驚き」「これイタリアとメキシコが予選通過したら面白いな〜。明日の試合次第か」「えぐい歴史的下剋上えぐい！！！！イタリアすごい！！！！！！！！！」「アメリカが崖っぷちに…」などさまざまな声が寄せられている。
