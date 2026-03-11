【WBC】「えぐい歴史的下剋上」「アメリカが崖っぷちに…」 イタリア“ジャイアントキリング”でプールBは混戦模様 Xトレンド上位に「イタリア」「アメリカ敗退」

【WBC】「えぐい歴史的下剋上」「アメリカが崖っぷちに…」 イタリア“ジャイアントキリング”でプールBは混戦模様 Xトレンド上位に「イタリア」「アメリカ敗退」